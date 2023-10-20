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Военная операция на Украине ,  
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Байден запросил у конгресса более $75 млрд для помощи Украине и Израилю

Байден попросил у конгресса согласовать более $75 млрд для Украины и Израиля
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более $75 млрд в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере $105, следует из опубликованных Белым домом документов.

Президент предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.

По словам американского лидера, укрепить защиту Израиля удастся посредством обеспечения систем ПВО «Железный купол» и ПРО «Праща Давида» припасами, а также разработки системы «Железный луч». Байден предложил пополнить запасы Минобороны, которые используются для поддержки Израиля, а также укрепить вооруженные силы Израиля за счет финансирования со стороны Государственного департамента.

Для Украины президент попросил закупить вооружение и технику, в том числе системы ПВО, боеприпасы, стрелковое оружие.

17 октября Израиль обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на $10 млрд. Это существенно больше суммы, которую Белый дом планировал согласовать в конгрессе для выделения Израилю и Украине совместно — $2 млрд.

22 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн, в него вошли средства ПВО и противотанковой обороны, артиллерийские и кассетные боеприпасы. Это 47-й пакет военной помощи, который Вашингтон предоставил Киеву с августа 2021 года.

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Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что это только затягивает конфликт.

Теги
Джо Байден Конгресс США Украина Израиль финансовая помощь военная поддержка
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