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ЕС передаст Украине 1 млн боеприпасов Политика, 20:10
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ЕС передаст Украине 1 млн боеприпасов

ЕС передаст Украине 1 млн боеприпасов в течение года и ракеты при необходимости
Евросоюз также поддержал создание международного механизма для учета ущерба, нанесенного Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

ЕС предоставит Украине 1 млн боеприпасов и в случае необходимости ракеты, говорится в заявлении на сайте Евросовета.

«Европейский совет приветствует достигнутую договоренность о срочной доставке в Украину наземных и артиллерийских снарядов, а также, если потребуется, ракет, в том числе посредством совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира», — говорится в заявлении.

Один миллион артиллерийских боеприпасов будет поставлен совместными усилиями стран ЕС в течение следующих 12 месяцев «без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов».

Евросоюз также поддерживает создание международного механизма для учета ущерба, нанесенного Украине.



Кроме того, в Брюсселе приняли к сведению выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимир Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Страны приветствуют создание Международного центра по преследованию преступлений против Украины.

ЕС поддерживает предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира и продолжит прилагать усилия для недопущения обхода санкций со стороны России.

Материал дополняется. 

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