Почему США и ЕС стали испытывать проблемы с помощью Украине

Конгресс США одобрил временный бюджет, куда не вошли запрошенные Джо Байденом средства на поддержку Украины. Сложности с предоставлением помощи Киеву возникли и у Евросоюза. Подробности — в материале РБК

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Что происходит с американской помощью Киеву

Конгресс одобрил внесенный новым спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном законопроект о временном финансировании правительства. Согласно документу, который прошел обе палаты к утру 16 ноября, до 19 января 2024 года бюджетные средства будут выделены на правительственные программы, включающие военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья; на все остальное средства поступят до 2 февраля. Программы помощи Украине и Израилю, которую запрашивал Белый дом, в этот законопроект не вошли.

Конгресс одобрил временный бюджет, чтобы избежать шатдауна — ситуации, когда часть структур американского правительства перестает работать из-за отсутствия одобренного на следующий финансовый год финансирования. В 2023 году угроза шатдауна возникла из-за того, что часть республиканцев сочли, будто новый бюджет включает лишние расходы, в том числе на помощь Украине. Срок текущего финансирования правительства истекает 17 ноября.

Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд 20 октября. Из этих денег $61,4 млрд шли на поддержку Украины, $14,3 млрд — на усиление обороны Израиля, $10 млрд — на гуманитарные программы, в частности помощь палестинскому населению. В ноябре палата представителей, которую контролируют республиканцы, одобрила выделение средств для Израиля, но не для Украины; в результате демократы заблокировали законопроект в сенате.

Как сообщил телеканал CNN, сославшийся на неназванного представителя Белого дома, Байден подпишет законопроект о временном бюджете. Программы помощи Украине и Израилю и еще две финансовые инициативы президента, касающиеся поддержки Тайваня и защиты южной границы США, будут прописаны в отдельном законопроекте, который конгресс рассмотрит уже после Дня благодарения (его в этом году в США отмечают 23 ноября). Общая сумма законопроекта — $106 млрд. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выразил надежду, что законопроект будет принят. «Нам нужна двухпартийная поддержка для всех четырех [запросов], и я буду упорно, очень усердно работать над тем, чтобы все они получили поддержку», — заявил он (цитата по CNN).

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд. Более половины этой суммы, $61,8 млрд, досталось Пентагону, $36,5 млрд — Агентству США по международному развитию (USAID), а $9,9 млрд — Госдепартаменту. Как сообщает The New York Times, часть средств также пошла на укрепление других европейских стран, чтобы те могли противостоять «дальнейшей военной агрессии России, политическому вмешательству и кампаниям дезинформации», часть — на развертывание американских войск в Европе.

В последние полтора месяца в американской администрации все чаще говорят, что помощь Украине находится под угрозой. 15 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал журналистам, что в контексте новых пакетов помощи Белый дом уже вынужден принимать «трудные решения», поскольку согласованные ассигнования заканчиваются. За неделю до этого он сообщил, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий, а это более $60 млрд. «Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, гуманитарную помощь», — уточнил Кирби.

14 ноября помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос прессы, когда закончится уже выделенный пакет помощи Украине, сказал, что не может назвать конкретную дату, но признал: чем дальше, тем американской администрации труднее предоставлять Украине средства, необходимые для продвижения на поле боя. «Для нас окно [возможностей] закрывается, — сказал Салливан. — <…> И нам приходится принимать решения об урезании пакетов [помощи], какого объема они будут и что мы можем отправить, исходя из того, когда ориентировочно будет принят законопроект».

США все еще могут оказывать Украине поддержку, продолжил Салливан, но на это все сильнее влияют проблемы с одобрением бюджета, — при полном финансировании Вашингтон оказывал бы помощь более надежно и последовательно. Пока же Белый дом «активно работает» с обеими палатами, чтобы обеспечить голоса в поддержку финансирования. Тем временем у Пентагона, по заявлению ведомства, остался $1 млрд на военную поддержку Киева, и эти средства приходится дробить.

По оценке The Washington Post, если конгресс не одобрит дополнительную помощь Украине, это будет иметь серьезные геополитические последствия. «Это подорвет одну из ключевых внешнеполитических целей Байдена и подтвердит оптимизм России по поводу того, что при ее стремлении вернуть себе часть территорий бывшей советской империи решимость Запада первой потерпит крах», — говорится в статье, которая вышла накануне одобрения временного бюджета США.

Какую поддержку может оказать Евросоюз

Проблемы с оказанием помощи Киеву испытывает и Евросоюз. В его планах было к марту 2024 года предоставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм, однако, как сообщил 14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на сегодня Брюссель может передать Украине 300 тыс. таких снарядов. Тогда же министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо сказал: достичь поставленной цели в срок не удастся. Как пишет The Guardian, он стал первым высокопоставленным лицом в Европе, кто подтвердил публично то, о чем несколько месяцев говорили в кулуарах.

Украинская армия расходует 10–20 тыс. снарядов ежедневно. В Киеве говорят, что страна и ее западные партнеры увеличили военное производство, но этого по-прежнему недостаточно. «Даже если мы сложим вместе все европейские производственные способности, все американские и все наши и умножим кратно намного, то нам этого будет недостаточно, чтобы закрыть наши потребности на фронте. Поэтому мы будем продолжать зависеть от иностранных поставок», — заявил 11 ноября украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По данным внешнеполитической службы Евросоюза, с 24 февраля 2022 года ЕС и входящие в него страны оказали Украине помощь на общую сумму около $89 млрд. В нее входят финансовая, военная и гуманитарная поддержка и помощь беженцам. Если у США на первом месте находятся военные ассигнования, то в приоритете Евросоюза финансовые вопросы: в 2023 году, в частности, Брюссель выделил Киеву $19,3 млрд, из которых уже предоставлено $16 млрд.

Боррель заверил, что, несмотря на «очень драматическую ситуацию в Газе», Брюссель не теряет из вида происходящее на Украине, — эта тема по-прежнему в числе приоритетных. «Мы должны продолжать нашу поддержку Украины. [Президент России Владимир] Путин уверен, что демократии слабы, что системы общественного мнения, о которых в России речи не идет, сдадутся первыми. Мы должны показать ему, что это не произойдет», — заявил Боррель.

В июле он предложил ЕС вложить €20 млрд ($21,4 млрд) в долгосрочную военную поддержку Украины на четыре года, по €5 млрд ежегодно. Однако, как сообщило агентство Reuters 10 ноября, в преддверии встречи европейских министров обороны страны союза, Германия в частности, восприняли эту идею сдержанно. Вдобавок европейские правительства считают, что такая поддержка должна быть увязана с гарантиями безопасности, которые отдельные страны ЕС обсуждают с Киевом. Три собеседника агентства сошлись на том, что Евросоюз, скорее всего, будет рассматривать вопрос о размерах поддержки Киева каждый год, а не брать на себя обязательства на несколько лет.

Параллельно с этим в Брюсселе идут дискуссии, стоит ли предоставить Украине экономическую помощь в размере €50 млрд ($53,4 млрд) — эти деньги должны пойти на зарплаты и другие социальные расходы. Голосование по этому пакету должно пройти на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе. Есть опасения, что его заблокирует Венгрия. Будапешт, в частности, на протяжении последних нескольких месяцев блокирует выделение €500 млн странам ЕС из Европейского фонда мира (European Peace Facility — EPF), которые должны компенсировать их расходы на поддержку Киева. Причина в том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) включило крупнейший венгерский банк OTP в список «спонсоров войны». И хотя в итоге банк был исключен оттуда, Венгрия требует гарантий, что ее компании в список больше не попадут. Еще Будапешт заявляет, что любая финансовая помощь Украине должна идти отдельно от общего бюджета ЕС и что объединению в целом надо выработать новую стратегию в отношении Киева.

Как сообщили Reuters два дипломатических источника, если Венгрия заблокирует этот пакет, Брюссель может обратиться к властям каждой страны ЕС по отдельности, чтобы они согласовали с Киевом отдельные пакеты поддержки на двусторонней основе.