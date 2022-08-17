Глава МИД Финляндии исключил аннулирование ранее выданных россиянам виз

Уже выданные россиянам туристические визы Финляндия аннулировать не будет, заявил Пекка Хаависто. Также он заверил, что ограничения по визам не коснутся заявок на въезд по учебе, работе и семейным обстоятельствам

Пекка Хаависто (Фото: Alex Brandon / AP)

Финляндия не намерена аннулировать уже выданные россиянам шенгенские туристические визы, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляция доступна на YouTube-канале финского дипведомства.

«Мы не затрагиваем уже выданные российским гражданам шенгенские визы, они по-прежнему будут действительны», — сказал Хаависто, отметив, что накануне финское правительство решило сократить выдачу туристических виз россиянам в десять раз.

Финский министр также отметил, что вопрос о принятии общего для стран ЕС решения по выдаче виз российским туристам будет обсуждать в конце августа на неформальной встрече глав МИД европейских государств в Чехии. Хаависто подчеркнул, что Финляндия не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, разрешение на въезд тем, у кого есть имущество на финской территории, или въезжающим в страну по семейным обстоятельствам.

16 августа МИД Финляндии объявил, что с начала сентября Хельсинки в десять раз сократит прием заявок на туристические визы от россиян. Общее число заявлений на визы, которые регистрирует финский МИД, уменьшится вдвое — вместо 1 тыс. заявок ведомство будет принимать 500, из которых 400 отведут тем, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы.

В то же время финское правительство поручило МИДу подготовить предложения о национальной гуманитарной визе. Хаависто говорил, что такие визы Финляндия может начать выдавать журналистам или гражданским активистам.

До пандемии коронавируса Финляндия возглавляла список стран по числу выданных россиянам шенгенских виз и находилась в тройке самых популярных направлений у российских туристов. В 2019 году финские представительства в России выдали россиянам 790 тыс. виз. В связи с COVID-19 Россия и Финляндия закрыли границу для туристов, однако с 30 июня ограничения перестали действовать с финской стороны, а с 15 июля — с российской. За первую неделю июля россияне подали около 2,7 тыс. заявок на оформление виз, несмотря на отсутствие авиа- и железнодорожного сообщения.

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Ассоциация туроператоров России указывала на ажиотажный спрос и отмечала, что финская виза позволяет россиянам поехать в другие страны Шенгенской зоны. Глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер предупреждал, что Хельсинки ограничит «транзитный туризм» для россиян и будет отказывать тем, кто использовал разрешение на въезд для того, чтобы поехать в другие страны. По его словам, власти думают над шестью вариантами ограничения туризма из России. Среди них и полная остановка оформления виз, что запрещено законами Евросоюза и правилами Шенгенского пространства, и ограничение числа принимаемых заявлений.

В середине июля основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине. Российский МИД предупредил финских коллег об ответных мерах и возможной конфронтации в двусторонних отношениях из-за дискриминации россиян.