Глава МИД Финляндии исключил аннулирование ранее выданных россиянам виз
Финляндия не намерена аннулировать уже выданные россиянам шенгенские туристические визы, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляция доступна на YouTube-канале финского дипведомства.
«Мы не затрагиваем уже выданные российским гражданам шенгенские визы, они по-прежнему будут действительны», — сказал Хаависто, отметив, что накануне финское правительство решило сократить выдачу туристических виз россиянам в десять раз.
Финский министр также отметил, что вопрос о принятии общего для стран ЕС решения по выдаче виз российским туристам будет обсуждать в конце августа на неформальной встрече глав МИД европейских государств в Чехии. Хаависто подчеркнул, что Финляндия не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, разрешение на въезд тем, у кого есть имущество на финской территории, или въезжающим в страну по семейным обстоятельствам.
16 августа МИД Финляндии объявил, что с начала сентября Хельсинки в десять раз сократит прием заявок на туристические визы от россиян. Общее число заявлений на визы, которые регистрирует финский МИД, уменьшится вдвое — вместо 1 тыс. заявок ведомство будет принимать 500, из которых 400 отведут тем, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы.
В то же время финское правительство поручило МИДу подготовить предложения о национальной гуманитарной визе. Хаависто говорил, что такие визы Финляндия может начать выдавать журналистам или гражданским активистам.
До пандемии коронавируса Финляндия возглавляла список стран по числу выданных россиянам шенгенских виз и находилась в тройке самых популярных направлений у российских туристов. В 2019 году финские представительства в России выдали россиянам 790 тыс. виз. В связи с COVID-19 Россия и Финляндия закрыли границу для туристов, однако с 30 июня ограничения перестали действовать с финской стороны, а с 15 июля — с российской. За первую неделю июля россияне подали около 2,7 тыс. заявок на оформление виз, несмотря на отсутствие авиа- и железнодорожного сообщения.
Ассоциация туроператоров России указывала на ажиотажный спрос и отмечала, что финская виза позволяет россиянам поехать в другие страны Шенгенской зоны. Глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер предупреждал, что Хельсинки ограничит «транзитный туризм» для россиян и будет отказывать тем, кто использовал разрешение на въезд для того, чтобы поехать в другие страны. По его словам, власти думают над шестью вариантами ограничения туризма из России. Среди них и полная остановка оформления виз, что запрещено законами Евросоюза и правилами Шенгенского пространства, и ограничение числа принимаемых заявлений.
В середине июля основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине. Российский МИД предупредил финских коллег об ответных мерах и возможной конфронтации в двусторонних отношениях из-за дискриминации россиян.