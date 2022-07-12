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В АТОР сообщили об ажиотажном спросе на визы в Финляндию

Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

В России после отмены антикоронавирусных ограничений на выезд  зафиксировали ажиотажный спрос на финские визы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ломидзе отметила, что в Санкт-Петербурге запись на оформление финской визы возможна только во второй половине августа. По ее словам, открытие сухопутных границ со странами Балтии и Финляндией позволят путешественникам ездить и в другие страны Европы. 

При этом, подчеркнула глава АТОР, уровень нынешнего спроса на визы в Финляндию несопоставим с показателями 2019 года. Она добавила, что наиболее популярными зарубежными направлениями у россиян остаются Турция и Египет.

Как сообщает АТОР со ссылкой на генконсульство Финляндии в Петербурге, за первую неделю июля было принято около 2,7 тыс. заявлений на оформление виз. При этом за весь июнь текущего года поступило около 10 000 заявлений.

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Фото:Seppo Samuli / IMAGO / ТАСС

Финляндия с 30 июня сняла антикоронавирусные ограничения на въезд для иностранцев, а с 15 июля эти меры перестают действовать на выезд из России. Попасть в соседнюю страну можно только на автомобиле: Финляндия в числе прочих стран закрыла небо для российских самолетов после начала военной операции на Украине, Россия ответила аналогичной мерой, а железнодорожное сообщение было прервано в марте, когда финская компания VR Group разорвала отношения с РЖД из-за санкций. После сообщения о снятии ограничений с российской стороны в VR Group указали, что не собираются возобновлять движение поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

До пандемии Финляндия лидировала по числу выдаваемых в России шенгенских виз и была в тройке самых популярных направлений у россиян (на первом и втором месте по числу туристов были Турция и Абхазия). В 2019 году представительства Финляндии в России выдали в общей сложности 790 тыс. шенгенских виз. В том же году россияне совершили туда 3,7 млн поездок.

В 2020 году Финляндия закрыла границу для российских туристов из-за пандемии коронавируса. В прошлом июне она разрешила въезд некоторым категориям российских граждан — тем, у кого есть в стране родственники, а также владельцам недвижимости на ее территории.

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