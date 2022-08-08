Финляндия пригрозила владельцам финских виз за поездки в Европу транзитом

МИД Финляндии: следим за россиянами, которые используют финский шенген только для транзита

МИД Финляндии знает о том, что некоторые россияне используют финский шенген только для транзита в другие страны Европы. Консульский отдел ведомства предупредил о том, что планирует «вмешиваться» в эту ситуацию

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм» и в будущем может отказывать в выдаче новых шенгенских виз тем, кто использовал предыдущее разрешение на въезд страну только для того, чтобы затем отправиться куда-то еще, сообщил в интервью телерадиокомпании Yle глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер.

МИД страны уже обращает внимание на то, что после снятия коронавирусных ограничений многие россияне используют финский шенген только для того, чтобы с его помощью въехать через Финляндию в другие страны соглашения, например на Средиземное море.

«Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому шенгену куда-то еще», — пообещал глава консульской службы.

Кроме того, МИД Финляндии уже сократил количество выданных россиянам туристических виз, ограничив возможность записи на прием в диппредставительствах страны в России. Ежедневно в посольствах и консульствах сейчас принимают только 1 тыс. заявлений. Таннер предупредил, что в будущем это число может быть сокращено еще.

Финские визы дают право путешествовать в другие страны Шенгенского соглашения (всего их 26), в том числе в большинство стран ЕС. Однако если виза, которую выдала Финляндия, явно используется только для транзита в другую страну, заявитель может получить отказ на оформления следующей визы, указывает Yle.

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Более половины жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам, следует из опроса Yle, который финская вещательная корпорация провела ранее. На вопрос, должна ли Финляндия прекратить выдачу разрешений на въезд гражданам России, положительно ответили 58% опрошенных, 24% проголосовали за продолжение выдачи разрешительных документов, а еще 18% граждан ответить затруднились.

Таннер также ранее рассказал, что власти Финляндии рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России: полное прекращение выдачи виз, ограничение числа принимаемых заявлений, разрешение на въезд только по веским причина (похороны, лечение, навестить родных и т.п.), аннулирование ранее выданных виз и закрытие пассажирских перевозок.

Шестой вариант, который поддерживает сам МИД Финляндии, — это следовать политике Евросоюза. «Этот вопрос [выдачу туристических виз в России] следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — заявила ранее и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Российский МИД, комментируя планы Хельсинки, предупреждал, что, если Финляндия откажется от выдачи виз россиянам, Москва примет ответные меры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что такого рода «дискриминационная политическая мера» может привести к росту напряженности в Европе.

Между Россией и странами ЕС подписано соглашение об упрощенном визовом режиме, которое подразумевает облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. 26 февраля Брюссель частично приостановил его действие из-за военной спецоперации России на Украине.

В Еврокомиссии ранее исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. Однако напомнили, что страны объединения вправе самостоятельно решать, выдавать визу на въезд в страну или нет.

Оформление краткосрочных шенгенских виз россиянам тем или иным образом уже ограничили визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии.