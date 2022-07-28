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В Финляндии назвали шесть вариантов ограничения российского туризма

Среди вариантов — прекращение оформления виз, закрытие границ для пассажирских перевозок, а также следование политике ЕС и согласование мер уже на общем уровне. МИД предупредил, что ответит Финляндии в случае отказа в выдаче виз
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Финляндии рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России на фоне спецоперации на Украине, со ссылкой на главу консульского отдела МИДа Юсси Таннера сообщил телеканал Yle.

Речь идет о следующих вариантах:

  • полное прекращение оформления виз для россиян. Однако это, как отмечает Yle, запрещено законами ЕС и правилами Шенгенского пространства;
  • ограничение числа принимаемых заявлений на получение визы. Этот вариант прост в реализации, но малоэффективен, поскольку около 100 тыс. россиян уже имеют действующие туристические визы, которые позволят им посещать страну еще несколько лет, говорится в статье;
  • разрешить въезд в страну только по веской причине — чтобы навестить близких родственников, получить лечение, присутствовать на похоронах и по другим важным обстоятельствам;

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  • аннулировать выданные россиянам визы. Однако эта мера также вряд ли будет законной по нормам как самой Финляндии, так и Евросоюза, пишет Yle;
  • закрытие границы для пассажирских перевозок. Авторы статьи считают, что это «единственно верный способ», однако он чреват политическими последствиями из-за протестов общественности и, возможно, не будет поддержан политиками.

Шестой вариант, который поддерживает сам МИД Финляндии, — это следовать политике Евросоюза. «Этот вопрос [выдачу туристических виз в России] следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — отметила ранее и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен (премьер Санна Марин в отпуске).

Вопрос о прекращение выдачи туристических виз россиянам на этой неделе подняли основные политические партии финского парламента — Социал-демократическая и Коалиционная партии, а также «Истинные финны» и «Финляндский центр». «Русский шопинг и отдых в Финляндии и через Финляндию в Европе многих справедливо приводят в бешенство. Приостановление действия туристических виз будет оправданной мерой, как это ранее сделала Эстония», — заявила глава «Истинных финнов» Риикка Пурра.

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С предложениями запретить выдачи виз россиянам в парламенте Финляндии выступили после того, как страна сняла COVID-ограничения на въезд для иностранцев, а Россия, в свою очередь, отменила ограничения на сухопутных границах. Через Финляндию россияне могут попасть в европейские страны: напрямую в Евросоюз полететь они не могут, поскольку с конца февраля он полностью закрыл небо для российских самолетов.

В российском МИДе предупредили, что если Финляндия откажется от выдачи шенгенских туристических виз россиянам, Москва примет ответные меры. Такой шаг, вызванный «политическими мотивами», приведет «к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», отметила представитель ведомства Мария Захарова.

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Финляндия российские туристы визы санкции
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