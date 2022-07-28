В Финляндии назвали шесть вариантов ограничения российского туризма
Власти Финляндии рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России на фоне спецоперации на Украине, со ссылкой на главу консульского отдела МИДа Юсси Таннера сообщил телеканал Yle.
Речь идет о следующих вариантах:
- полное прекращение оформления виз для россиян. Однако это, как отмечает Yle, запрещено законами ЕС и правилами Шенгенского пространства;
- ограничение числа принимаемых заявлений на получение визы. Этот вариант прост в реализации, но малоэффективен, поскольку около 100 тыс. россиян уже имеют действующие туристические визы, которые позволят им посещать страну еще несколько лет, говорится в статье;
- разрешить въезд в страну только по веской причине — чтобы навестить близких родственников, получить лечение, присутствовать на похоронах и по другим важным обстоятельствам;
- аннулировать выданные россиянам визы. Однако эта мера также вряд ли будет законной по нормам как самой Финляндии, так и Евросоюза, пишет Yle;
- закрытие границы для пассажирских перевозок. Авторы статьи считают, что это «единственно верный способ», однако он чреват политическими последствиями из-за протестов общественности и, возможно, не будет поддержан политиками.
Шестой вариант, который поддерживает сам МИД Финляндии, — это следовать политике Евросоюза. «Этот вопрос [выдачу туристических виз в России] следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — отметила ранее и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен (премьер Санна Марин в отпуске).
Вопрос о прекращение выдачи туристических виз россиянам на этой неделе подняли основные политические партии финского парламента — Социал-демократическая и Коалиционная партии, а также «Истинные финны» и «Финляндский центр». «Русский шопинг и отдых в Финляндии и через Финляндию в Европе многих справедливо приводят в бешенство. Приостановление действия туристических виз будет оправданной мерой, как это ранее сделала Эстония», — заявила глава «Истинных финнов» Риикка Пурра.
С предложениями запретить выдачи виз россиянам в парламенте Финляндии выступили после того, как страна сняла COVID-ограничения на въезд для иностранцев, а Россия, в свою очередь, отменила ограничения на сухопутных границах. Через Финляндию россияне могут попасть в европейские страны: напрямую в Евросоюз полететь они не могут, поскольку с конца февраля он полностью закрыл небо для российских самолетов.
В российском МИДе предупредили, что если Финляндия откажется от выдачи шенгенских туристических виз россиянам, Москва примет ответные меры. Такой шаг, вызванный «политическими мотивами», приведет «к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», отметила представитель ведомства Мария Захарова.