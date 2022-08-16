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В Финляндии допустили создание гуманитарной визы

В стране обсуждают введение нового типа гуманитарной визы. Ранее власти решили ограничить прием заявлений от россиян на визы до одной десятой от текущего количества
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Финляндии обсуждают создание нового типа визы — гуманитарной — для въезда, например, журналистов и гражданских активистов в контексте изменений визовых правил для граждан России, сообщает Yle со ссылкой на главу МИДа Пекку Хаависто.

Как сообщает издание, нововведение обсуждают МИД и МВД. Yle отмечает, что пока в стране нет этого типа визы, однако во многих других государствах он предусмотрен.

Также во вторник Хаависто сообщил, что Финляндия сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам, до 10% от текущего уровня. Yle пишет, что сейчас ежедневно подаются около 1 тыс. заявлений на финскую визу. Ожидается, что эти изменения вступят в силу в начале сентября.

По словам главы МИДа, при принятии решения о выдаче разрешения на въезд приоритет будет отдаваться тем, кто обращается за визой по семейным обстоятельствам, а также для работы и учебы.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Одним из способов сократить поток заявлений на визу может стать ограничение по времени их приема, заявлял Хаависто на прошлой неделе. «На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу — на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам», — пояснял он.

Европейские страны начали активно обсуждать визовые ограничения для россиян в августе. Некоторые прекратили выдавать визы гражданам России, например Чехия остановила выдачу туристических виз и ВНЖ в конце февраля, а позже продлила запрет до конца марта 2023 года, а Латвия на неопределенный срок остановила прием заявок.

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В МИД Финляндии сообщили о планах выдавать в 10 раз меньше виз россиянам
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

На этом фоне стали звучать призывы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам на уровне ЕС. Однако Еврокомиссия объясняла, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекратить выдачу краткосрочных виз, в том числе гражданам России.

В Кремле пообещали ответные «вариации» в случае принятия решения о прекращении выдачи виз россиянам. «Это было бы очень плохо. <...> Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Финляндия визы Визовый режим
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