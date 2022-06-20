Финляндия откроет границу для российских туристов

Пересечь границу можно будет с 30 июня. Для этого туристам не потребуются сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финляндия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну, в том числе с Россией. Об этом сообщается на сайте МВД.

Пересечь границу можно будет с 30 июня. Путешественникам больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19.

«Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах», — пояснили в МВД.

Власти ожидают, что снятие ограничений приведет к увеличению количества туристов. В частности, может увеличиться трафик на восточной границе.

Финляндия закрыла границу для российских туристов из-за пандемии коронавируса в 2020 году. В июне прошлого года Финляндия разрешила россиянам въезжать в страну, но только для встречи с родственниками. Кроме того, был разрешен въезд в страну со стороны России гражданам Финляндии и членам их семей и россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии.

Попасть в Финляндию сейчас можно только на автомобиле. В конце февраля 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Финляндией. Однако уже через год Россия запретила полеты в эту страну, а также в 36 государств. Это стало ответом российских властей на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов.

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Россия 12 декабря 2021 года возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Были вновь запущены поезда «Аллегро». Кроме них до пандемии в Хельсинки также ходил поезд «Лев Толстой» из Москвы. Однако в марте текущего года Финляндия разорвала отношения с РЖД из-за спецоперации России на Украине и прекратила пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение.

