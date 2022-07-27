МИД предупредил Финляндию об ответе при отказе от выдачи виз россиянам

В случае отказа Финляндии от выдачи шенгенских туристических виз россиянам Россия может принять ответные меры, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Не скрывается, что основной мотив их инициативы — бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан. <...> Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — указала она.

Захарова отметила, что этот шаг станет дискриминационной политической мерой и может привести к росту напряженности в Европе. Она поинтересовалась, является ли эта инициатива «вступительным взносом в НАТО».

Ранее основные политические партии финского парламента (Социал-демократическая (СДП) и Коалиционная партии, а также «Истинные финны» и «Финляндский центр») выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. По словам представителя Коалиционной партии, члена парламентского комитета по иностранным делам Элины Валтонен, возможность для российских граждан ездить на Запад «как ни в чем не бывало» является абсурдом. Также она выразила мнение, что это ограничение необходимо и на фоне вступления в НАТО.

До этого министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, которая заменяла на посту премьера Санну Марин, пока та находилась в отпуске, заявила, что Финляндия поддерживает санкционную политику Евросоюза и не планирует вводить визовые ограничения самостоятельно. При этом в некоторых партиях надеются, что ЕС рассмотрит отказ от выдачи россиянам туристических виз для всех стран — членов союза.

В то же время после снятия коронавирусных ограничений на въезд число пересекших границу России и Финляндии достигло доковидного уровня, а в финском генконсульстве в Санкт-Петербурге возникли очереди на подачу документов на вид — свободные для записи окна по состоянию на 21 июля были только с сентября.