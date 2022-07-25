Основные партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам
Основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине, парламентариев опросили агентство STT и телерадиокомпания Yle.
Визовые ограничения поддерживают в Социал-демократической партии Финляндии (СДП), Коалиционной партии, партии «Истинные финны» и «Финляндском центре».
«В этой ситуации есть резон прекратить выдачу россиянам туристических виз», — считает представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен, ее слова приводит Yle. Она назвала «абсурдом» возможность для российских граждан ездить на Запад «как ни в чем не бывало».
По словам парламентария от «Центра» Микко Саволы, правительство должно в ближайшее время рассмотреть вопрос с визами и внести свое предложение по ужесточению визового режима. Невозможность получения туристических виз должна послужить для российского руководства таким же сигналом, как и санкции против России, убежден он.
Валтонен, в свою очередь, отметила, что Финляндия должна ограничить въезд в страну россиян еще и в связи с вступлением в НАТО.
Кроме того, Савола и член Партии зеленых Саара Хюрккё рассчитывают, что Евросоюз продемонстрирует единство в этом вопросе.
«Решение на уровне ЕС было бы лучшим вариантом, потому что оно имело бы наибольшее влияние», — убеждена Хюрккё.
Ранее 25 июля министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, замещающая финского премьер-министра Санну Марин, пока та в отпуске, заявила, что вопрос с визами для россиян следует согласовывать на уровне ЕС и шенгенских стран, Финляндия не планирует односторонне прекращать выдачу виз. Она также напомнила, что Брюссель уже приостановил упрощенный визовый режим для некоторых россиян.
Как писал РБК, в визовых центрах Франции, Греции и Испании в июле закончились свободные окна для записи на подачу документов. Очереди возникли и в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Документы на визу нельзя подать вплоть до сентября, писала «Фонтанка». В диппредставительстве объяснили ситуацию ростом числа желающих после снятия коронавирусных ограничений.