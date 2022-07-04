Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение границы

Ограничения ввели в марте 2020 года. После отмены ограничений на въезд иностранцев по морю или воздуху в середине июня в России ограничен оставался въезд наземным транспортом, сохранялся запрет на выезд через сухопутные границы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Россия 15 июля снимет все введенные из-за коронавируса ограничения на пересечение границы, сообщил оперштаб, передает ТАСС. Временные ограничения были установлены в марте 2020 года.

В оперативном штабе также сообщили об отмене требований о предоставлении результата ПЦР-теста на коронавирус по прилете в Россию для граждан Белоруссии. Взаимные ограничения на перемещение страны сняли еще в марте.

С 14 июня сняты ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, но сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.

1 июля главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об отмене мер по недопущению распространения коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Оно вступило в силу на следующий день. В ведомстве пояснили, что послабления связаны со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев, и обещали вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В пресс-службе камбина уточнили, что документ не распространяется на ограничения на выезд из страны через сухопутные границы и о них «будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты».

Режим повышенной предосторожности и обязательное ношение масок сохраняются в Кремле.

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Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 18,4 млн человек, умерли более 380 тыс. Заболеваемость COVID-19 начала спадать весной, отдельные регионы стали смягчать ограничения. В Роспотребнадзоре в начале июля отметили, что 93% подтвержденных случаев протекают в легкой форме — в виде ОРЗ и бессимптомно. В апреле Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.