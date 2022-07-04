Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение границы
Россия 15 июля снимет все введенные из-за коронавируса ограничения на пересечение границы, сообщил оперштаб, передает ТАСС. Временные ограничения были установлены в марте 2020 года.
В оперативном штабе также сообщили об отмене требований о предоставлении результата ПЦР-теста на коронавирус по прилете в Россию для граждан Белоруссии. Взаимные ограничения на перемещение страны сняли еще в марте.
С 14 июня сняты ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, но сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.
1 июля главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об отмене мер по недопущению распространения коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Оно вступило в силу на следующий день. В ведомстве пояснили, что послабления связаны со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев, и обещали вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.
В пресс-службе камбина уточнили, что документ не распространяется на ограничения на выезд из страны через сухопутные границы и о них «будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты».
Режим повышенной предосторожности и обязательное ношение масок сохраняются в Кремле.
С начала пандемии в России коронавирусом заразились 18,4 млн человек, умерли более 380 тыс. Заболеваемость COVID-19 начала спадать весной, отдельные регионы стали смягчать ограничения. В Роспотребнадзоре в начале июля отметили, что 93% подтвержденных случаев протекают в легкой форме — в виде ОРЗ и бессимптомно. В апреле Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.