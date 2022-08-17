В ВГА Херсона выступили за референдум в один день с подконтрольными территориями

В Херсоне выступили за единый референдум в регионах под контролем России

В военно-гражданской администрации Херсонской области считают, что референдум о вхождении в состав России можно провести в один день с другими территориями, подконтрольными Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Руководство пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области хотело бы, чтобы референдумы о вхождении в состав России на всех перешедших под ее контроль территориях прошли в один день. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» заявила замглавы ВГА Екатерина Губарева.

«Хотелось бы, чтобы референдум проходил сразу по всем территориям. Херсонская область практически полностью освобождена. Мы ждем, когда ДНР полностью освободят, ожидаем, чтобы был единый день голосования по всем территориям», — сказала она (цитата по ТАСС).

По данным российского Минобороны, в ходе боевых действий на Украине под контроль российских военных перешли Херсонская область и большая часть Запорожской (ее областной центр — город Запорожье находится под контролем украинской армии). В регионах созданы военно-гражданские администрации, идет вещание российских теле- и радиоканалов и введен в оборот рубль.

В июле министр Сергей Шойгу отчитался об «освобождении» Луганской народной республики; Минобороны и ДНР сообщают о переходе под контроль последней населенных пунктов в Донецкой области Украины. Россия признала независимость этих республик 22 февраля, за два дня до начала военной операции на Украине.

Руководство всех этих регионов объявило о планах войти в состав России. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что хотел бы провести референдум одновременно с военно-гражданской администрацией Запорожья, которая тоже допускает такую возможность. По мнению нового главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, в регионе референдум мог бы пройти 11 сентября — единый день голосования в России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявляет, что в республике дату референдума назначат, «как только она будет освобождена в конституционных границах» (она закрепляет границы ДНР в пределах Донецкой области). Руководство ЛНР настаивает, что голосование может пройти после того, как будет достигнута цель «помочь нашим братьям освободить ДНР».

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В июле источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали, что российские власти не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях, подконтрольных Москве. По их словам, основной вариант — проведение голосования в первую очередь в ДНР и ЛНР, конкретные сроки будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале лета говорил, что решение о проведении референдумов о вхождении в состав России украинских регионов, а также ДНР и ЛНР должно принимать местное население, а не Кремль. В августе он вновь заявил, что возможное голосование собирается проводить не Россия, а регионы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допускал, что парламент может рассмотреть вопрос вхождения «новых территорий» в состав России в осеннюю сессию.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в южных регионах страны, занятых российскими силами, будут проведены референдумы, это закроет для Москвы «любую возможность переговоров» с Киевом. В июле министр обороны страны Алексей Резников сообщил о приказе главы государства отвоевать эти территории. В августе советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что для Киева «принципиально освободить Херсон, потому что это очень большой город».