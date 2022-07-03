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Шойгу доложил Путину об «освобождении» ЛНР

Российские силы взяли под контроль Лисичанск и близлежащие населенные пункты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу
Сергей Шойгу и Владимир Путин
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские войска «освободили» Луганскую народную республику, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Минобороны России.

«Сегодня 3 июля 2022 г. министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны сообщил президенту о взятии под контроль российскими силами Лисичанска — города-спутника Северодонецка и близлежащих населенных пунктов, самые крупные из них — город Новодружеск, поселки Белогоровка и Малорязанцево, а также село Белая гора, отмечается в сообщении. Общая площадь освобожденных территорий составляет 182 кв. км., сообщил Шойгу.

Северодонецк (с 2014 года был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска) и Лисичанск оставались двумя крупными городами в границах ЛНР, которые находились под контролем Киева. 25 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль Северодонецка, а 3 июля — о полном окружении Лисичанска и боях в нем. При этом накануне о взятии под контроль Лисичанска говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР
Политика
Фото:Сергей Гритс / AP

В конце марта министерство обороны заявляло, что главной задачей спецоперации является «полное освобождение Донбасса». Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией и ввел военное положение.

В ходе спецоперации российские силы взяли под контроль всю территорию Херсонской области Украины, часть Запорожской области, в том числе Мелитополь, и часть Харьковской области, в том числе город Балаклея.

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В Кремле не ставят задачу провести референдумы на всех территориях Украины, которые находятся под контролем России, основной вариант — сначала провести голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщали источники РБК. Точных сроков по референдумам, в том числе в ДНР и ЛНР, сейчас нет, они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы республик Донбасса и обеспечения безопасности, рассказали собеседники РБК.


 

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Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ЛНР Сергей Шойгу Владимир Путин

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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