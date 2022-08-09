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Киев назвал данные о наступлении в Херсоне «информационной операцией»

Подоляк: слова о контрнаступлении в Херсоне были частью информационной операции
Киев ведет «креативную» войну против России, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, частью информационной компанией были и сообщения о подготовке контранступления на Херсон
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / AP)

Сообщения о контрнаступлении на Херсон были частью информационных операций, которые ведет Украина, сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си.

«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологических операций», — сказал Подоляк, отвечая на вопрос, были ли сообщения о подготовке контрнаступления на Херсон реальными или частью информационной войны.

По его словам, Киеву нужно деморализовать российскую армию. В то же время, по его словам, Украина не может вести боевые действия так же, как Россия, а потому действует «креативно», стараясь нанести ущерб тыловому обеспечению российской армии.

Говоря о судьбе Херсона, Подоляк также отметил, что «с точки зрения военного дела» говорить нужно «о возможности деблокады» города.  «События на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон. Потому что это очень большой город», — сказал Подолякк.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Киев в ответ разорвал дипотношения с Россией и ввел военное положение.

Уже 2 марта Минобороны России сообщило о полном контроле над Херсоном, а спустя еще две недели — о контроле над всей Херсонской областью.

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Позднее в регионе при поддержке российских военных была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА), власти Украины не признают ее легитимность. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что регион планирует провести в сентябре референдум о присоединении к России. 6 августа Стремоусов также заявил, что Херсон фактически вышел из-под юрисдикции Киева.

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Антоновский мост, о котором говорил Подоляк, — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Украинские военные неоднократно обстреливали мост ракетами из систем HIMARS: в конце июля Стремоусов говорил, что мост был «фактически разрушен» после попадания 11 ракет.

4 августа госпитализировали главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо, его перевезли в Москву. Ухудшение самочувствия главы региона изначально объяснялось последствиями перенесенного коронавируса, позднее его заместитель Стремоусов сообщил, это связано с «тяжелейшим перенапряжением, физическим и психическим». Вместо Сальдо исполняющим обязанности главы ВГА назначили председателя правительства Херсонской области Сергея Елисеева.

В субботу, 6 августа, после покушения умер Виталий Гура, заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области. Неизвестные открыли стрельбу по чиновнику возле его дома.

8 августа результате обстрела со стороны Украины была повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая подает электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в Минобороны России. Эта ЛЭП подает энергию и на Запорожскую АЭС.

Из-за обстрела на станции произошел скачок напряжения и возникло задымление, однако прибывшие на место пожарные его ликвидировали. Чтобы не допустить нарушения работы АЭС, персонал снизил мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 МВт.

Теги
Михаил Подоляк Украина Херсон Военная операция на Украине
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