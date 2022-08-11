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Глава запорожской ВГА заявил о желании провести референдум 11 сентября

Глава ВГА Запорожья заявил о желании провести референдум в единый день голосования

Новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Балицкий, говоря о подготовке к голосованию, отметил, что «процесс идет не так быстро, как бы нам хотелось».

«Мы готовы с административной точки зрения. Я дал поручение провести подготовку к референдуму, мы запустили процедуру. Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов. Если сейчас Украина начнет нас шантажировать ядерным реактором?» — поинтересовался он.

При этом чиновник не исключил проведение совместного референдума с Херсонской областью, Донецкой и Луганской народными республиками.

«Да, мы обсуждаем такой формат. Мы с херсонцами работаем в унисон, мы работаем с Луганском, Донецком. Я общаюсь с руководителями [республик]. Мы, конечно, хотели бы провести его совместно», — рассказал Балицкий.

Отвечая на вопрос, возможно ли проведение референдума 11 сентября — в единый день голосования в России, он заметил, что Запорожская область «пока что де-юре не Россия». «Но мы, конечно, очень хотели бы этого», — добавил глава военно-гражданской администрации.

По его словам, голосование планируется провести «как положено: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех категорий граждан, кто не может прийти очно». Онлайн-формат Балицкий назвал маловероятным из-за угрозы кибератак.

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