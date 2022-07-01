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Военная операция на Украине ,  

В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР

В Кремле не ставят задачу провести референдумы одновременно на всех украинских территориях, которые перешли под контроль России. Сначала они могут пройти в ЛНР и ДНР, говорят источники РБК
Фото: Сергей Гритс / AP
Фото: Сергей Гритс / AP

Кто будет первым

В Кремле не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, которые находятся под контролем Москвы. Основной вариант на сегодня — организация референдумов о присоединении к России сначала в ЛНР и ДНР. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю.

Окончательного решения нет, концепция может измениться, сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса.

Точных сроков проведения референдумов в ЛНР и ДНР сейчас не существует, они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения зоны безопасности, говорят собеседники РБК. «Ждем отмашку от военных», — добавляет один из них.

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Россия признала независимость ЛНР и ДНР именно в административных границах областей. «Мы признали все их [ДНР и ЛНР] фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявлял президент Владимир Путин 22 февраля, за два дня до начала специальной военной операции.

Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 июня сообщил, что силы республики контролируют порядка 60% территории Донецкой области. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в этот же день заявил, что под контролем республики находится 98% территории Луганской области.

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Базовый сценарий на данный момент — провести референдумы в ЛНР и ДНР одновременно, рассказывают источники РБК, поскольку обе «республики воспринимаются [в России] как одно целое» и независимость их также была признана Москвой в один день.

Предварительная подготовка уже ведется: готова нормативная база, составляются списки избирателей, идет подбор людей в избирательные комиссии, утверждают источники РБК.

Рассматривается вариант, при котором голосование будет проходить не один день, а два.

В республиках уже начали работать российские политтехнологи — в основном из тех, кто не задействован в избирательных кампаниях на территории России в рамках предстоящего единого дня голосования 11 сентября, рассказывают собеседники РБК.

При соответствующем волеизъявлении по итогам референдумов ЛНР и ДНР будут включены в состав России, политическое решение на этот счет принято, подчеркивают два близких к администрации президента источника РБК, не уточняя ситуацию по остальным территориям, которые сейчас в той или иной степени контролируют российские военные, — Херсонской, Запорожской и Харьковской областям.

Однако в публичном пространстве уже звучали заявления, что и эти территории по итогам референдумов и при соответствующем волеизъявлении могут быть включены в состав России.

1 июня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что «у него нет никаких сомнений» относительно вхождения в состав России Херсонской области — при условии, что соответствующее решение примут сами жители. То же самое, по словам Турчака, касается Запорожской области. Говоря об ЛНР и ДНР, он заявил, что тут «ни у кого сомнений нет вообще, от слова «совсем».

Через неделю депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич, сопровождавший в поездке в Херсон первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, сообщил об ее итогах следующее. «Волонтеры озвучили ряд наиболее часто возникающих вопросов жителей и получили на них ответ первого заместителя руководителя администрации президента России: <…> включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма», — написал депутат в своем Telegram-канале.

На крымском референдуме 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали за присоединение к России, а на следующий день Верховный совет Крыма принял постановление о провозглашении республики независимым государством. В этом же документе содержалось обращение к России с просьбой принять Крым в ее состав.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в начале июня сообщал, что началась подготовка к референдуму, который планируется провести «в текущем году». О начале подготовки к проведению референдума 29 июня сообщил и замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Ранее он заявлял, что референдум запланирован на осень.

Близкий к администрации президента источник РБК сказал, что внутриполитический блок Кремля, который отвечает за подготовку референдумов, работает со всеми подконтрольными России территориями Украины «как с российскими регионами».

Ситуация в республиках

Настроения людей в ЛНР и ДНР не позволяют сомневаться в том, что они проголосуют за вхождение в состав России, говорит источник, знакомый с обсуждением подготовки референдумов. Настроения среди жителей населенных пунктов ЛНР и ДНР, которые перешли под контроль Москвы в ходе спецоперации, могут быть неоднородны, уточняет он. Сейчас главная задача работать именно с ними, говорит другой источник: тех, кто жил все это время в ЛНР и ДНР, не нужно дополнительно убеждать проголосовать за присоединение к России.

Собеседник РБК, знакомый с ходом подготовки референдумов, говорит, что в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях сейчас настроения примерно такие: порядка 50% — за, но «в основной массе это пассивное большинство», из которых 10–15% готовы проявить активную позицию. Порядка 20% могут заявить о несогласии, а «оставшиеся 30% — прагматики, которые готовы поддержать Россию, но при условии, что их сумеют убедить: их жизнь станет лучше, чем в составе Украины», описывает картину источник РБК, уточняя, что это неофициальные оценки.

По его словам, а также по словам одного из близких к администрации президента собеседников, многие люди, которые «за Россию», пока опасаются открыто выражать свою поддержку. «Они говорят: а где гарантия, что вы потом не уйдете отсюда, а [власти Украины] не объявят нас предателями?» — рассказывает один из источников РБК.

Прежде чем организовывать что-либо, надо сначала успокоить и заинтересовать людей. Референдумы в ЛНР и ДНР — это «тоже один из способов подготовки населения [остальных территорий]», говорит один из источников РБК.

Кроме того, на остальных территориях пока не до конца сформированы лояльные Москве органы власти и избирательные комиссии, говорит близкий к администрации президента собеседник. «Пророссийские люди [в органах власти] есть, но их недостаточно. А за выборы и референдумы отвечают органы власти и избиркомы», — добавляет собеседник РБК. Не хватает и лидеров общественного мнения, говорит еще один источник.

В руководство ЛНР и ДНР недавно вошел целый ряд бывших российских чиновников, туда направляют работать и чиновников из регионов, которые взяли кураторство над населенными пунктами ЛНР и ДНР, сообщал РБК.

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова
Владимир Путин Сергей Кириенко ЛНР ДНР Военная операция на Украине Украина

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