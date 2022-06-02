В Кремле назвали условия для проведения референдумов в Донбассе

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прежде чем говорить о проведении референдумов о присоединении к России, в регионах следует обеспечить безопасность, после чего дать свободу выбора местному населению

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Решение о проведении референдумов о вхождении в состав России украинских регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик должно принимать местное население, а не Кремль. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о том, какие условия необходимы для проведения таких референдумов, Песков заявил, что главным является обеспечение безопасности. «Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении голосований]», — сказал представитель Кремля.

«Необходимы: а) желание и решение, и б) — надо создать условия», — добавил он.

При этом он заявил, что в Кремле не будут решать судьбу регионов за их жителей. «Не в Кремле принимать решения о референдумах. Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях», — сказал Песков, повторив, что для этого нужно сначала «создать соответствующие условия».

Ранее о том, что Херсонская область Украины и «освобожденные» территории Луганской и Донецкой народных республик могут войти в состав России, заявлял секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. При этом он также говорил, что определять судьбу регионов должны те, кто в них проживает. Не исключил он проведения такого референдума и в Запорожской области Украины после того как там прекратятся обстрелы и появится «зона безопасности».

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Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. Там сформировали военно-гражданскую администрацию, ввели в оборот рубль и запустили вещание российских телеканалов. В начале мая в администрации заявили о намерении войти в состав России на основании обращения к президенту Владимиру Путину. Назначенный замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявлял 29 мая, что вопрос о присоединении региона к России будет рассмотрен «к следующему году». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял 25 мая, что к тому времени российские силы контролировали две трети территории области, и процесс вхождения в состав России может начаться после взятия под контроль областного центра, города Запорожье. Рогов считает, что регион может войти в состав Южного федерального округа (ЮФО). В настоящее время на контролируемой российскими силами территории области введена «бивалютная зона» с использованием рублей и гривны.

О том, что референдумы о вхождении в состав России могут пройти одновременно в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле, говорили и в думской фракции ЛДПР.

Песков 11 мая заявлял, что вопрос о референдуме в Херсонской области «должен быть четко и тщательно выверен юристами и правовиками».

За тесную интеграцию Херсонской и Запорожских областей с Россией высказывался вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, у регионов большие перспективы и они смогут занять достойное место в «нашей российской семье».

Постоянный представитель Крыма при президенте России Дмитрий Мурадов заявлял, что южные регионы Украины, занятые российскими войсками, станут частью России «волей самого народа». По его мнению, эти регионы Украине «подарили», а их жители последние восемь лет жили при «репрессиях и издевательствах».

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал ранее, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими силами территориях будут проведены референдумы.

Власти ДНР и ЛНР в свою очередь заявляли, что рассмотрят вопрос о вхождении в состав России после «освобождения всей территории» регионов. Республики провозгласили независимость в мае 2014 года, после проведения референдумов о самоопределении. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей и заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи.

В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, по результатам которого более 96% проголосовавших жителей полуострова поддержали вступление региона в состав России.