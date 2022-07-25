Администрация Запорожья допустила референдум в один день с Херсоном

Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях могут пройти в один день, проведение голосования запланировано на первую половину сентября, сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. ВГА управляет территорией, занятой российскими властями, город Запорожье остается под украинским контролем.

«Я думаю, вполне может быть [проведен в один день]. Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью», — заявил Рогов, отметив, что вероятность такого исхода высока.

Он рассказал, что референдум в Запорожье планируется провести в первой половине сентября, при этом точную дату Рогов называть не стал. Формируются избирательные комиссии, добавил он.

В ходе военной операции на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В обоих регионах создали военно-гражданские администрации, идет вещание российских теле- и радиоканалов и введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.

23 июля глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к России. В июне замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал проведение голосования осенью. Однако позднее он отказался уточнять сроки, заявив, что неважно, пройдет референдум осенью или зимой, подчеркнув, что он в любом случае состоится.

При объявлении начала военной операции России на Украине 24 февраля президент Владимир Путин подчеркивал, что речь об оккупации территорий соседней страны не идет. При этом он отметил, что у всех народов есть право на самоопределение.