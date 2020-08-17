Украина отозвала своего посла из Минска после освобождения россиян

Посол Украины в Минске Игорь Кизим отозван для консультаций в связи с тем, что после передачи России «боевиков» ЧВК, выдачи которых добивался и Киев, в украино-белорусских отношениях возникла «новая реальность». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимые действия Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы», — заявил министр, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы МИД Украины.

По словам Кулебы, передача России задержанных в июле под Минском «вагнеровцев», среди которых, по украинским данным, были и те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, подорвала доверие между Киевом и Минском и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям. Министр также напомнил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял украинцев в причастности к организацию массовых беспорядков в своей стране и говорил о возможной помощи со стороны России в деле урегулирования ситуации.

После этого Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси.

«Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях», — заявил Кулеба.