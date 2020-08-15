Зеленский назвал несправедливой передачу «боевиков ЧВК» России

Украинский президент считает, что решение Минска отпустить задержанных россиян может иметь трагические последствия. Киев подозревает девятерых «боевиков» в терроризме и требует их выдачи

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Решение Белоруссии передать задержанных под Минском бойцов ЧВК Вагнера России является несправедливым. Об этом в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, не отвечающим духу отношений между Украиной и Беларусью, которые основаны на принципах уважения и взаимопомощи», — заявил глава государства.

Зеленский также назвал «странными, некорректными и неприемлемыми» публичные заявления белорусских властей о вмешательстве Киева в происходящие в стране процессы.

По словам украинского президента, выдача россиян Москве будет иметь трагические последствия. «Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны», — написал он, добавив, что отпущенные в Россию бойцы могут создать на территории Белоруссии «один горящий, обескровленный Донбасс».