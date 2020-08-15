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Зеленский назвал несправедливой передачу «боевиков ЧВК» России

Украинский президент считает, что решение Минска отпустить задержанных россиян может иметь трагические последствия. Киев подозревает девятерых «боевиков» в терроризме и требует их выдачи
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Решение Белоруссии передать задержанных под Минском бойцов ЧВК Вагнера России является несправедливым. Об этом в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, не отвечающим духу отношений между Украиной и Беларусью, которые основаны на принципах уважения и взаимопомощи», — заявил глава государства.

Зеленский также назвал «странными, некорректными и неприемлемыми» публичные заявления белорусских властей о вмешательстве Киева в происходящие в стране процессы.

Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК»
Политика
Фото: КГБ Белоруссии / AP

По словам украинского президента, выдача россиян Москве будет иметь трагические последствия. «Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны», — написал он, добавив, что отпущенные в Россию бойцы могут создать на территории Белоруссии «один горящий, обескровленный Донбасс».

Всю ситуацию вокруг возвращения задержанных в Белоруссии россиян Зеленский назвал «историей, в которой пренебрегли доверием и объективностью».

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии
Политика
Фото: КГБ Белоруссии / AP

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29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых КГБ назвало бойцами частной военной компании Вагнера. По версии следователей, они прибыли в страну для организации массовых беспорядков на фоне выборов президента.

Девятерых из задержанных на Украине подозревают в терроризме. Киев потребовал их выдачи. Украинский журналист Дмитрий Гордон, который брал интервью у белорусского президента Александра Лукашенко, заявлял о готовности Минска передать задержанных.

14 августа белорусские власти передали российской стороне 32 из 33 задержанных. По данным Генпрокуратуры, еще один россиянин остался в Белоруссии, поскольку также имеет гражданство этой страны.

В офисе Зеленского «с сожалением» отнеслись к этому решению Минска. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал возвращение россиян на родину значимым событием и отметил, что их передача осуществлялась строго в рамках норм международного права.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Владимир Зеленский, Белоруссия, Россия, Украина
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