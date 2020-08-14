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Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Юрий Орешкин / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит БелТА.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал Президент.

Белорусы прошли по Минску на митинг к Дому правительства. Фоторепортаж
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На площади Независимости перед Домом правительства собирается протестный митинг. Первыми на площадь пришли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и другие присоединившиеся к ним участники. Они скандируют «Власть — к ответу!» и «Выходи!». Здание правительства охраняют сотрудники ОМОН, они призывают собравшихся не подходить к зданию и не совершать провокаций.

Ранее на площади находилась военная техника внутренних войск Белоруссии, через несколько часов с начала протестной акции она уехала с площади в неизвестном направлении.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестые сутки, с 9 августа. По данным МВД, на протестных акциях были задержаны около 7 тыс. человек, около 2 тыс. из них отпустили, однако, по данным правозащитного центра «Весна», отпустили около 1 тыс. задержанных.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, акции протеста
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