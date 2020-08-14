Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

Александр Лукашенко (Фото: Юрий Орешкин / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит БелТА.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал Президент.

На площади Независимости перед Домом правительства собирается протестный митинг. Первыми на площадь пришли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и другие присоединившиеся к ним участники. Они скандируют «Власть — к ответу!» и «Выходи!». Здание правительства охраняют сотрудники ОМОН, они призывают собравшихся не подходить к зданию и не совершать провокаций.

Ранее на площади находилась военная техника внутренних войск Белоруссии, через несколько часов с начала протестной акции она уехала с площади в неизвестном направлении.