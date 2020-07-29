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Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами

По данным агентства БЕЛТА, задержанные неподалеку от Минска россияне имеют отношение к ЧВК Вагнера. Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к предвыборным акциям протестам
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Более тридцати бойцов «иностранной частной военной компании», о задержании которых сообщило в среду государственное информагентство Белоруссии БЕЛТА, оказались россиянами из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны», — сообщает БЕЛТА.

Со ссылкой на правоохранительные органы агентство сообщило, что первоначально — в ночь с 24-го на 25 июля — россияне прибыли в Минск, где заселились в одну из гостиниц, однако 27 июля перебрались в один из санаториев неподалеку от столицы Белоруссии. Особо отмечается, что у правоохранительных органов была информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

СМИ сообщили о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК
Политика
Военнослужащие бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии

Однако задержаны были только 33 человека — 32 в санатории под Минском и еще один человек на юге страны.

О задержании иностранных боевиков объявлено в преддверии назначенных на 9 августа выборов президента Белоруссии. Ранее действующий глава государства Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявлял, что его противники могут сформировать «команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади».

24 июля, выступая перед военнослужащими 5-й отдельной бригады спецназа, Лукашенко заявил об угрозе привлечения к протестам в стране бойцов иностранных ЧВК.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал тогда президент.

Лукашенко также утверждал, что за попытками «привести страну к некоему майдану» стоят некие «кукловоды», а председатель Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель говорил, что эти «кукловоды» находятся в «Газпроме». «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», — сказал Тертель. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие обвинения необходимо обосновать. «Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — сказал тогда Песков.

Список задержанных россиян (по версии БЕЛТА):

  1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
  2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
  3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
  4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
  5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
  6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
  7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
  8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
  9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
  10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
  11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
  12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
  13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
  14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
  15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
  16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
  17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
  18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
  19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
  20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
  21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
  22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
  23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
  24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
  25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
  26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
  27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
  28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
  29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
  30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
  31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
  32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
  33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.
Автор: Евгений Калюков
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