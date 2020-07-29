Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами

По данным агентства БЕЛТА, задержанные неподалеку от Минска россияне имеют отношение к ЧВК Вагнера. Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к предвыборным акциям протестам

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Более тридцати бойцов «иностранной частной военной компании», о задержании которых сообщило в среду государственное информагентство Белоруссии БЕЛТА, оказались россиянами из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны», — сообщает БЕЛТА.

Со ссылкой на правоохранительные органы агентство сообщило, что первоначально — в ночь с 24-го на 25 июля — россияне прибыли в Минск, где заселились в одну из гостиниц, однако 27 июля перебрались в один из санаториев неподалеку от столицы Белоруссии. Особо отмечается, что у правоохранительных органов была информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Однако задержаны были только 33 человека — 32 в санатории под Минском и еще один человек на юге страны.