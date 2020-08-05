Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу Киеву задержанных «боевиков»

Белорусское государственное агентство БелТА также сообщило о разговоре. «Владимир Зеленский затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — сообщило оно.
31 июля офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии. Просьба об аресте касалась задержанных, которые принимали участие в конфликте в Донбассе. Ранее БелТА опубликовала список с именами задержанных и их личными данными, некоторые из них совпали с данными людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как российские наемники.
По данным Генпрокуратуры Украины, девять из 33 задержанных являются гражданами Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных. «Они все россияне», — сообщил он.
Задержание группы россиян произошло в Белоруссии 29 июля. Минск объявил, что считает их сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и что они прибыли в страну для дестабилизации обстановки в связи с выборами президента 9 августа.
Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне не планировали оставаться в республике, они летели через Минск в Стамбул, но опоздали на свой рейс. Мезенцев уточнил, что они являются сотрудниками коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов.
Выступая с обращением к народу и Национальному собранию 4 августа, Лукашенко назвал враньем утверждение о том, что задержанные россияне летели через страну транзитом. «Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — утверждает глава белорусского государства.