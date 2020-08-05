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Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу Киеву задержанных «боевиков»

По итогам телефонного разговора президент Украины заявил о надежде на выдачу «подозреваемых в террористической деятельности на территории республик» для суда над ними
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, где они обсудили проблему задержанных в Белоруссии «боевиков».

Сообщение о переговорах опубликовано на официальном сайте президента Украины.

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — цитирует Зеленского сайт.

Украина потребует выдачи девяти задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Политика
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Белорусское государственное агентство БелТА также сообщило о разговоре. «Владимир Зеленский затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — сообщило оно.

31 июля офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии. Просьба об аресте касалась задержанных, которые принимали участие в конфликте в Донбассе. Ранее БелТА опубликовала список с именами задержанных и их личными данными, некоторые из них совпали с данными людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как российские наемники.

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По данным Генпрокуратуры Украины, девять из 33 задержанных являются гражданами Украины.

Лукашенко назвал враньем заявления о целях задержанных «боевиков»
Политика
Александр Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных. «Они все россияне», — сообщил он.

Задержание группы россиян произошло в Белоруссии 29 июля. Минск объявил, что считает их сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и что они прибыли в страну для дестабилизации обстановки в связи с выборами президента 9 августа.

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне не планировали оставаться в республике, они летели через Минск в Стамбул, но опоздали на свой рейс. Мезенцев уточнил, что они являются сотрудниками коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов.

Выступая с обращением к народу и Национальному собранию 4 августа, Лукашенко назвал враньем утверждение о том, что задержанные россияне летели через страну транзитом. «Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — утверждает глава белорусского государства.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, переговоры, ЧВК
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