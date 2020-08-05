Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу Киеву задержанных «боевиков»

По итогам телефонного разговора президент Украины заявил о надежде на выдачу «подозреваемых в террористической деятельности на территории республик» для суда над ними

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, где они обсудили проблему задержанных в Белоруссии «боевиков».

Сообщение о переговорах опубликовано на официальном сайте президента Украины.

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — цитирует Зеленского сайт.