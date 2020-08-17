Выборы в Белоруссии , 17 авг, 10:13
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Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.
Забастовки на МТЗ и МЗКТ
- Забастовку устроили рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто заявил о поражении Лукашенко на выборах. Бастующих МЗКТ поддержали рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), рассказали РБК в его пресс-службе.
- «Часть наших рабочих действительно решила поддержать коллег из МЗКТ, они выдвинулись в сторону предприятия. Был сформирован актив, сегодня в 9:00 они встретились с генеральным директором, обсудили их требования. Сейчас готовится их юридическая сторона», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.
- Позднее к проходной предприятия с просьбой поддержать бастующих с МТЗ пришли работники Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. «Часть работников МТЗ решила оказать такую поддержку», — отметили в пресс-службе.
- «Мы пришли к тракторному заводу, они уже начали выходить. Ждем, пока все выйдут и идем к МЗКТ», — рассказал РБК рабочий МЭТЗ.
- На МЗКТ прибыл президент Александр Лукашенко, заявивший, что бастующие «погоды не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.
Забастовка на «Беларуськалии»
- Бастующие работники белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» начали переговоры с руководством предприятия, сообщил руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» «Белхимпрофсоюза» Андрей Рыбак, передает ТАСС. «Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования. Что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено», — сказал Рыбак.
- Если их требования не будут выполнены, рабочие пригрозили остановить работу предприятия, сообщил портал Tut.by. Они выступают за проведение новых выборов президента, освобождение политзаключенных и за отставку тех, кто допустил насилие на акциях протеста.