Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

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После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Забастовки на МТЗ и МЗКТ

Забастовку устроили рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто заявил о поражении Лукашенко на выборах. Бастующих МЗКТ поддержали рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), рассказали РБК в его пресс-службе.

«Часть наших рабочих действительно решила поддержать коллег из МЗКТ, они выдвинулись в сторону предприятия. Был сформирован актив, сегодня в 9:00 они встретились с генеральным директором, обсудили их требования. Сейчас готовится их юридическая сторона», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.

Позднее к проходной предприятия с просьбой поддержать бастующих с МТЗ пришли работники Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. «Часть работников МТЗ решила оказать такую поддержку», — отметили в пресс-службе.

«Мы пришли к тракторному заводу, они уже начали выходить. Ждем, пока все выйдут и идем к МЗКТ», — рассказал РБК рабочий МЭТЗ.

На МЗКТ прибыл президент Александр Лукашенко, заявивший, что бастующие «погоды не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.

Забастовка на «Беларуськалии»