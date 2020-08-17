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Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Забастовки на МТЗ и МЗКТ

  • Забастовку устроили рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто заявил о поражении Лукашенко на выборах. Бастующих МЗКТ поддержали рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), рассказали РБК в его пресс-службе.
  • «Часть наших рабочих действительно решила поддержать коллег из МЗКТ, они выдвинулись в сторону предприятия. Был сформирован актив, сегодня в 9:00 они встретились с генеральным директором, обсудили их требования. Сейчас готовится их юридическая сторона», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.
  • Позднее к проходной предприятия с просьбой поддержать бастующих с МТЗ пришли работники Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. «Часть работников МТЗ решила оказать такую поддержку», — отметили в пресс-службе.
  • «Мы пришли к тракторному заводу, они уже начали выходить. Ждем, пока все выйдут и идем к МЗКТ», — рассказал РБК рабочий МЭТЗ.
  • На МЗКТ прибыл президент Александр Лукашенко, заявивший, что бастующие «погоды не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.

Забастовка на «Беларуськалии»

  • Бастующие работники белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» начали переговоры с руководством предприятия, сообщил руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» «Белхимпрофсоюза» Андрей Рыбак, передает ТАСС. «Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования. Что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено», — сказал Рыбак.
  • Если их требования не будут выполнены, рабочие пригрозили остановить работу предприятия, сообщил портал Tut.by. Они выступают за проведение новых выборов президента, освобождение политзаключенных и за отставку тех, кто допустил насилие на акциях протеста.

БелАЗ

  • На забастовку вышли и рабочие Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Он опубликовал видео с рабочими, которые собрались около здания предприятия и скандируют лозунги.
  • «На сегодняшний день никакой забастовки на территории предприятия нет. Была встреча с руководством, люди разговаривали, выдвигали требования», — сообщили РБК в пресс-службе БелАЗа.
  • На встречу с руководством пришли «около сотни человек, остальные 9,9 тыс. на рабочих местах», сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
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МАЗ

  • Рабочий МАЗа рассказал РБК, что в забастовке участвует «половина цехов», в 12 к акции присоединятся остальные рабочие. «В 12 общий сбор завода с генеральным директором, спрашиваем, выполнил ли он наши требования. Если он их не выполнил, пишем коллективное обращение и идем на митинг», — добавил он.
  • Белтелерадиокомпания
  • Забастовка проходит и у здания Белтелерадиокомпании, сообщил Tut.by. Ее сотрудники вышли с плакатами «Я/мы за честные новости».
  • Более 55 сотрудников Белтелерадиокомпании перед этим подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.
  • Портал Tut.by сообщил, что к собравшимся у здания Белтелерадиокомпании вышел в качестве заместитель главного директора дирекции телепроизводства Эдуард Корзук. Он выступает в качестве переговорщика со стороны руководства, передавая требования бастующих Эйсмонту.
  • О намерении объявить забастовку также заявили сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ, сообщил портал. Эта информация появилась в соцсетях некоторых сотрудников телевидения, ее также подтвердил источник Tut.by.

РБК направил запросы в «Беларуськалий», МАЗ и МЗКТ.

Авторы: Виктория Полякова, Любовь Порываева
Теги: «Беларуськалий», забастовка, выборы президента Белоруссии
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