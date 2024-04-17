Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Высшее руководство России и Азербайджана приняло решение о досрочном выводе с азербайджанской территории российских миротворцев. Об этом сообщил Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает «Азертадж».

«Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения», — добавил он.

Ранее 17 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики.

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Контингент располагался вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией.

Миротворческие силы должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года.

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