Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха
Высшее руководство России и Азербайджана приняло решение о досрочном выводе с азербайджанской территории российских миротворцев. Об этом сообщил Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает «Азертадж».
«Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения», — добавил он.
Ранее 17 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики.
Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Контингент располагался вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией.
Миротворческие силы должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года.
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