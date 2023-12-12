Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года находятся порядка 2 тыс. российских миротворцев. В Минобороны сообщили, что БТР миротворцев съехал с горной дороги, из-за чего один военнослужащий погиб

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Причиной в ведомстве назвали то, что БТР-82 российского миротворческого контингента съехал с горной дороги.

«11 декабря 2023 года в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое — получили травмы средней и тяжелой степени», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что при участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам была оказана вся необходимая медицинская помощь. «Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение», — добавили в Минобороны.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. Тогда туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Согласно договоренностям, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе после «антитеррористической операции» Азербайджана в регионе. В МИДе подчеркивали, что вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку. Российские власти считают Нагорный Карабах территорией Азербайджана «с точки зрения международного права».

На фоне проводимой Азербайджаном военной операции российскими миротворцами были организованы эвакуация мирного населения из наиболее опасных районов региона и оказание медпомощи пострадавшим, сообщало Минобороны.

20 сентября, спустя сутки после начала боевых действий, военное ведомство сообщило о гибели российских миротворцев при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Азербайджанский президент Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил сожаление из-за инцидента и принес свои извинения. В ноябре шестерым погибшим миротворцам открыли памятник на территории дислокации миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.