 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе

Минобороны: БТР миротворцев съехал с горной дороги в Карабахе, военный погиб
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года находятся порядка 2 тыс. российских миротворцев. В Минобороны сообщили, что БТР миротворцев съехал с горной дороги, из-за чего один военнослужащий погиб
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Причиной в ведомстве назвали то, что БТР-82 российского миротворческого контингента съехал с горной дороги.

«11 декабря 2023 года в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое — получили травмы средней и тяжелой степени», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что при участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам была оказана вся необходимая медицинская помощь. «Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение», — добавили в Минобороны.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. Тогда туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Согласно договоренностям, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

В США заявили о желании добиться ухода российских миротворцев из Карабаха
Политика
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе после «антитеррористической операции» Азербайджана в регионе. В МИДе подчеркивали, что вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку. Российские власти считают Нагорный Карабах территорией Азербайджана «с точки зрения международного права».

На фоне проводимой Азербайджаном военной операции российскими миротворцами были организованы эвакуация мирного населения из наиболее опасных районов региона и оказание медпомощи пострадавшим, сообщало Минобороны.

Читайте на РБК Pro
Как начать тренироваться после 40 лет
«Нейросети лишат нас свободы воли». Французский эксперт — об опасности ИИ
Возила в Москву латекс и ксероксы: история первой миллиардерши Вьетнама
Почему строгие диеты никогда не работают — объясняет генетик

20 сентября, спустя сутки после начала боевых действий, военное ведомство сообщило о гибели российских миротворцев при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Азербайджанский президент Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил сожаление из-за инцидента и принес свои извинения. В ноябре шестерым погибшим миротворцам открыли памятник на территории дислокации миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ДТП Нагорный Карабах миротворцы Россия

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В США заявили о желании добиться ухода российских миротворцев из Карабаха
Политика
В Карабахе завершилась ротация российских миротворцев
Политика
Путин обсудит миротворцев в Нагорном Карабахе с Алиевым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 16:31
ЦБ сообщил о новой схеме мошенников с фальшивым приложением Банка России Финансы, 20:26
Министр обороны Украины ответил на вопрос о Залужном Политика, 20:23
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 20:20
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 20:12
«Алиса» перестала подчиняться пользователям из-за сбоя Технологии и медиа, 20:07
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 20:03
Как быстро Дональд Туск сможет вернуть Польшу на европейский путь Политика, 19:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ITF признала российскую теннисистку чемпионкой мира среди юниоров Спорт, 19:51
Президент турецкого клуба подал в отставку после нападения на судью Спорт, 19:48
Перевозчик рассказал о первом автобусе из Петербурга в Хельсинки Общество, 19:46
Как будет развиваться рынок больших данных в России Тренды, 19:44
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 19:40
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 19:39
В преддверии новогодних праздников стартует проект «Музейная зима в Туле» Пресс-релиз, 19:35