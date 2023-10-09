В МИД рассказали, что будет с миротворцами России в Карабахе

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе Москва и Баку будут решать «по установленным каналам»

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе востребовано, и в дальнейшем оно также будет необходимо. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин.

По его словам, во-первых, «остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались». «Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия», — сказал он, отметив, что «вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам».

Во-вторых, продолжил Галузин, при посредничестве миротворцев осуществляются контакты между Баку и Степанакертом. «И комплекс очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе, тоже решается между представителями карабахских армян и властей Азербайджанской Республики при содействии российских миротворцев», — сказал замминистра.

Согласно трехстороннему заявлению Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент был развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их размещения — пять лет (до 2025 года); он продлится автоматически, если ни одна из конфликтующих сторон не потребует вывода миротворцев из региона.

Мандат миротворцев определен не был — его отказывается согласовать Баку.

После операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19 сентября регион покинули более 100 тыс. карабахских армян. Это и заявленная Баку интеграция региона в Азербайджане поставили вопрос о том, что будет дальше с российским миротворческим контингентом. 5 октября стало известно, что миротворцы начали сворачивать свои временные наблюдательные посты в Карабахе.