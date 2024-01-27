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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения назвала число пропавших без вести из-за конфликта в Карабахе

Почти 1 тыс. армян числятся пропавшими без вести из-за конфликта в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Из-за конфликта в Нагорном Карабахе 993 армянина числятся пропавшими без вести, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

«993 гражданина республики Армения и армян Нагорного Карабаха считаются пропавшими без вести с начала 90-х годов, во время 44-дневной войны 2020 года и после нее. Республика Армения серьезно заинтересована в выяснении их судеб», — говорится в сообщении.

Служба нацбезопасности отметила, что Армения неоднократно и на высоком уровне заявляла о готовности сотрудничать с Азербайджаном в выяснении судеб пропавших людей.

«Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц <...> предлагает соответствующей структуре Азербайджана активизировать сотрудничество», — добавили в ведомстве.

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Конфликт в Нагорном Карабахе длился с 1992 года и в последующие годы периодически обострялся, когда Армения и Азербайджан пытались взять регион под свой контроль. В сентябре 2023 года Баку провел военную операцию в Карабахе. Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.

В итоге Нагорный Карабах покинуло почти все его население — около 100 тыс. человек. Общую численность проживавших в Карабахе армян оценивали в 120 тыс. человек; по данным побывавшей в регионе миссии ООН, уже к началу октября 2023 года число остававшихся там армян не превышало тысячи человек.

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Теги
Армения Нагорный Карабах Азербайджан пропавшие без вести
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