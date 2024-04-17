Кремль сообщил о выводе российских миротворцев из Карабаха

Российские миротворцы находились в зоне армяно-азербайджанского конфликта с осени 2020 года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. В соответствии с договоренностями, туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Разместить миротворцев в регионе планировалось на пять лет — до 2025 года.

О том, что миротворцы начали покидать пункты дислокации, ранее сообщили азербайджанские СМИ. Агентство АПА писало, что миротворцы уже покинули монастырский комплекс Дадиванк. Информацию подтвердило армянское издание News.am. Со ссылкой на дипломатический источник оно сообщило, что вывод будет вестись поэтапно.

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