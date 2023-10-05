 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Российские миротворцы свернули посты в Карабахе

Минобороны: миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, миротворцы продолжают выполнение задач в регионе и по-прежнему взаимодействуют с обеими сторонами конфликта
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны.

«Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что миротворцы продолжают выполнение задач на территории региона и взаимодействие с Баку и Степанакертом по «недопущению кровопролития, обеспечению безопасности и соблюдению норм гуманитарного права в отношении мирного населения».

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал расформирования органов власти непризнанной республики, полного разоружения армии Карабаха и вывода войск Армении. Ереван утверждает, что армянских военных в Карабахе нет. Спустя сутки при участии российских миротворцев власти непризнанной республики объявили о прекращении огня и согласились на условия Азербайджана.

Позднее президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Более 100 тыс. жителей Карабаха уехали в Армению — почти все население республики.

Читайте на РБК Pro
Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Как поглощение за $28 млрд поможет Cisco выйти на рынок ИИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что миротворцы могли пресечь действия Баку в Карабахе еще до их начала. «Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было?» — сказал он.

В Кремле не согласились с упреками в адрес российской миротворческой миссии. «Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или на тем более российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также констатировал, что миротворческие силы находятся на территории Азербайджана и вопрос о дальнейшем их пребывании в Карабахе Кремль будет обсуждать с Баку.

Президент Владимир Путин в ответ на обвинения в предательстве Армении указал, что Россия в течение последних 15 лет неоднократно предлагала Еревану пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять из семи районов вокруг Карабаха. «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: нет, это создаст для нас определенные угрозы», — пояснил он в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Нагорный Карабах Минобороны миротворцы
Материалы по теме
Путин выразил надежду на милосердие Баку к руководству Нагорного Карабаха
Политика
Европарламент сравнил исход армян из Карабаха с этнической чисткой
Политика
Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 18:18
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 20:45
ФХР попросит международную федерацию допустить юниоров по примеру ФИФА Спорт, 20:33
Шольц пообещал передать Украине новый комплекс Patriot Политика, 20:28
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:22
Путин сообщил об осколках гранат в телах погибших в крушении с Пригожиным Политика, 20:22
Экс-глава судостроительной корпорации перейдет в «Ростех» Бизнес, 20:12
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путин заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек после начала контрнаступления Политика, 19:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:42
Путин назвал спикера парламента Канады либо идиотом, либо негодяем Политика, 19:39
Месси вызвали в сборную Аргентины, несмотря на пропуск четырех матчей Спорт, 19:34
Путин обвинил «вашингтонский обком» в срыве поставок газа в Германию Политика, 19:33
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 19:26
«Тенденция печальная». Что происходит с p2p на крипторынке в России Крипто, 19:21