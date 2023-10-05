Российские миротворцы свернули посты в Карабахе

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, миротворцы продолжают выполнение задач в регионе и по-прежнему взаимодействуют с обеими сторонами конфликта

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны.

«Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что миротворцы продолжают выполнение задач на территории региона и взаимодействие с Баку и Степанакертом по «недопущению кровопролития, обеспечению безопасности и соблюдению норм гуманитарного права в отношении мирного населения».

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал расформирования органов власти непризнанной республики, полного разоружения армии Карабаха и вывода войск Армении. Ереван утверждает, что армянских военных в Карабахе нет. Спустя сутки при участии российских миротворцев власти непризнанной республики объявили о прекращении огня и согласились на условия Азербайджана.

Позднее президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Более 100 тыс. жителей Карабаха уехали в Армению — почти все население республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что миротворцы могли пресечь действия Баку в Карабахе еще до их начала. «Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было?» — сказал он.

В Кремле не согласились с упреками в адрес российской миротворческой миссии. «Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или на тем более российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также констатировал, что миротворческие силы находятся на территории Азербайджана и вопрос о дальнейшем их пребывании в Карабахе Кремль будет обсуждать с Баку.

Президент Владимир Путин в ответ на обвинения в предательстве Армении указал, что Россия в течение последних 15 лет неоднократно предлагала Еревану пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять из семи районов вокруг Карабаха. «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: нет, это создаст для нас определенные угрозы», — пояснил он в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».