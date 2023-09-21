Алиев в разговоре с Путиным извинился из-за гибели российских миротворцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Кремль.
Азербайджанский президент выразил сожаление из-за инцидента. Он заявил, что будет проведено тщательное расследование. Также Алиев сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.
Президенты обсудили договоренности между Нагорным Карабахом и Азербайджаном о прекращении огня, шаги по стабилизации обстановки и решению гуманитарных проблем в регионе. «Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», — отметили в Кремле.
О гибели миротворцев Минобороны России сообщило накануне, 20 сентября. По данным военных, автомобиль с миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг из стрелкового оружия. Они возвращались с наблюдательного поста. В ведомстве указывали, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.
19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, обвинив армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Условиями достижения мира Азербайджан назвал «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из региона и роспуск правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армения присутствие в регионе своих вооруженных сил неоднократно опровергала.
Материал дополняется.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире