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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев в разговоре с Путиным извинился из-за гибели российских миротворцев

Алиев в разговоре с Путиным извинился из-за гибели российских миротворцев
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Кремль.

Азербайджанский президент выразил сожаление из-за инцидента. Он заявил, что будет проведено тщательное расследование. Также Алиев сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Президенты обсудили договоренности между Нагорным Карабахом и Азербайджаном о прекращении огня, шаги по стабилизации обстановки и решению гуманитарных проблем в регионе. «Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», — отметили в Кремле.

О гибели миротворцев Минобороны России сообщило накануне, 20 сентября. По данным военных, автомобиль с миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг из стрелкового оружия. Они возвращались с наблюдательного поста. В ведомстве указывали, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, обвинив армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Условиями достижения мира Азербайджан назвал «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из региона и роспуск правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армения присутствие в регионе своих вооруженных сил неоднократно опровергала.

Материал дополняется.
 

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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