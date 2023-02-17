FT узнала о планах куратора Пентагона по делам Китая посетить Тайвань

Заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз в ближайшее время посетит Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника. Поездка состоится на фоне очередного обострения отношений между двумя странами из-за сбитого китайского аэростата.

Сейчас Чейз находится в Монголии, а на остров он приедет в ближайшие дни. Это первый визит высокопоставленного сотрудника Пентагона с 2019 года, когда Тайвань посещал заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

В Пентагоне отказались комментировать поездку Чейза. Ведомство подчеркнуло только, что США поддерживают Тайвань, и отношения с островом в оборонной сфере «по-прежнему настроены против текущей угрозы, исходящей от КНР».

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен хотел бы встретиться с членом политбюро КПК Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене 17-19 февраля, сообщал Bloomberg. По словам двух источников FT, Ван И еще не дал на это согласия. В Госдепе отказались от комментариев. Ранее госсекретарь отменил запланированный визит в Пекин из-за инцидента с китайским воздушным шаром.

Аэростат был замечен в воздушном пространстве США в начале февраля, а неделю спустя его сбили у побережья Северной Каролины. По мнению Вашингтона, воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных и был оснащен соответствующим оборудованием. В Пекине это опровергают, заявляя, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно. В МИД Китая считают, что США «злоупотребили военной силой» и это вредит двусторонним отношениям. Президент США Ддо Байден отказался извиняться за сбитый аппарат, но сообщил, что рассчитывает в ближайшее время поговорить с главой КНР Си Цзиньпином.

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