В США заявили, что аэростат КНР был оснащен оборудованием для разведки

Установленное на аэростате оборудование было предназначено для разведывательного наблюдения, говорится в документе Госдепа. Это противоречит заявлениям Пекина. По данным Bloomberg, некоторые компоненты были западного производства

Фото: Randall Hill / Reuters

Китайский аэростат, который американские военные сбили у побережья Северной Каролины, был оснащен оборудованием для ведения разведки и сбора данных, сообщает The New York Times со ссылкой на документ Госдепартамента США.

В нем говорится, что американским самолетам-разведчикам Lockheed U-2 удалось сделать снимки шара, когда тот находился в воздухе. Изучив кадры, в Госдепе пришли к выводу, что оборудование, в том числе антенны, «предназначались для разведывательного наблюдения и не соответствовали оборудованию, установленному на борту метеорологических шаров». Это противоречит заявлениям Пекина.

The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента передает, что антенны на шаре, вероятно, могли принимать сигналы и определять месторасположение объектов. Солнечные панели на летательном аппарате были достаточно мощными, чтобы вырабатывать энергию для работы нескольких активных датчиков для сбора разведданных.

Как отмечает NYT, пока неизвестно, какие данные собирал воздушный шар и за какими объектами следил. Следователи намерены установить, были ли использованы технологии американских или других западных компаний при создании аэростата. При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что шар имел компоненты западного производства с надписями на английском языке, какие именно — не уточняется.

В МИД Китая заявляют, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно, поскольку отклонился от курса. После того как госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в КНР, в Пекине призвали не спекулировать из-за «шумихи» вокруг аэростата. Когда аппарат уничтожили, китайский МИД выразил протест и заявил, что оставляет за собой право на любую реакцию. В Пекине считают, что в Вашингтоне «злоупотребили военной силой», что вредит двусторонним отношениям.

Washington Post писала, что, по мнению американских военных, аэростат является частью обширной программы КНР по наблюдению. В разведке США считают, что Народно-освободительная армия Китая использовала свои аэростаты-шпионы для сбора сведений о военных объектах в странах, представляющих стратегический интерес для КНР, включая Японию, Индию, Вьетнам, Тайвань и Филиппины.