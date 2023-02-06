В Китае заявили об ущербе отношениям с США после уничтожения аэростата

США, уничтожив китайский аэростат над своей территорией, нанесли ущерб усилиям двух стран по стабилизации отношений между двумя странами, заявил заместитель главы МИД Китая Се Фэн, передает Global Times.

Он заявил, что китайский воздушный шар попал в воздушное пространство США непреднамеренно. Однако в Вашингтоне «злоупотребили военной силой» и сбили, по его словам, гражданский шар. Представитель МИД КНР назвал это чрезмерной реакцией и нарушением международного права.

Действия США нанесли серьезный ущерб усилиям двух стран по стабилизации двусторонних отношений после встречи лидера КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена на Бали, заявил Се Фэн.

Он подчеркнул, что в КНР внимательно следят за развитием ситуации и будут защищать достоинство страны. В Пекине призывают Вашингтон не нагнетать напряженность и не предпринимать дальнейших действий, которые наносят ущерб китайским интересам.

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