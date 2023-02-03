Блинкен отложит визит в КНР из-за замеченного над США китайского зонда

Визит Блинкена должен был начаться в воскресенье, но его решили отложить, чтобы не подавать неверных сигналов, указал ABC. Ранее над штатом Монтана заметили китайский зонд. Пекин заявил, что зонд отклонился от маршрута из-за ветра

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Администрация США решила отложить визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена из-за ситуации с китайским аэростатом, замеченным над северным штатом Монтана, где находятся ядерные объекты. Об этом сообщили источники ABC и Bloomberg.

По словам собеседников, американские чиновники опасаются, что после инцидента с аэростатом визит Блинкена может подать «неверный сигнал». Вместе с тем, отметил один из чиновников, Вашингтон не хочет раздувать ситуацию полной отменой поездки.

МИД Китая сообщил, что замеченный над территорией США аэростат действительно является китайским, однако он предназначен для гражданских целей, передает Sina. «Под влиянием западного ветра и из-за ограниченных возможностей управления аэростат серьезно отклонился от намеченного маршрута. Китай сожалеет, что аппарат залетел в США из-за форс-мажора», — сказали в ведомстве.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США, зонд предположительно принадлежит Китаю. По его словам, как только был обнаружен аэростат, «правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации». CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал, что объект не представляет угрозы безопасности.

Объект заметили 1 февраля над г. Биллингс, куда он прилетел со стороны Алеутских островов. В штате Монтана также расположена база ВВС США Малмсторм, где находятся стратегические ракеты Minuteman.

Двухдневный визит Блинкена в Китай должен был начаться в воскресенье, 5 февраля. В ходе него, говорили источники Financial Times, планировалась встреча госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпином.



