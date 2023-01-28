Генерал ВВС США предупредил о скорой войне с Китаем

Следует сформировать войсковую группу, способную «сражаться и побеждать» в тайваньском регионе, поскольку к 2025 году возможно столкновение с Китаем, считает генерал. ВВС связало такой сценарий с возможным провалом сдерживания КНР

Фото: Feng Li / Getty Images

Необходимо подготовиться к тому, что в ближайшие два года может начаться война между Вашнгтоном и Пекином, поскольку Китай может воспользоваться отвлечением США и Тайваня на свои президентские выборы в 2024 году, чтобы атаковать остров. Об этом заявил американский генерал ВВС Майк Минихан в разосланной подчиненным служебной записке, пишет NBC. В главном командовании ВВС подтвердили подлинность документа.

«Надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — написал генерал.

Записка адресована всем командирам авиагрупп в американских ВВС, им поручено доложить до 28 февраля обо всех ключевых усилиях по подготовке к сражениям с китайской армией. Генерал призвать сформировать «укрепленную, готовую, интегрированную и гибкую маневренную группу объединенных сил, готовую сражаться и побеждать» в зоне боевых действий близ Тайваня. Он посоветовал отработать в феврале стрельбу по 7-метровым мишеням, обновить свои контакты для чрезвычайных ситуаций, а также усложнить тренировки.

Командование американских ВВС признало, что в Минихан разослал записку с таким содержанием подчиненным, но указало, что поручения генерала основаны на усилиях ВВС США по подготовке вооруженных сил «к будущему конфликту, если сдерживание потерпит неудачу».

Пентагон США подчеркнул при этом: «такие высказывания не отражают точку зрения министерства на Китай». «Китай является главной проблемой для Министерства обороны, и мы по-прежнему сосредоточены на совместной работе с союзниками и партнерами для сохранения мирного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — добавил представитель ведомства бригадный генерал Патрик Райдер

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями частично признанной Китайской Республики, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты. При этом Вашингтон заявляет, что придерживается политики «одного Китая».

Минобороны Китая предупреждало о готовности воевать за Тайвань «всеми средствами» и «предпринимать все необходимые меры, чтобы пресечь любые попытки тайваньских сепаратистов». В случае применения Китаем военной силы против Тайваня, американские военные готовы отреагировать, говорил президент Джо Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен не допустить одностороннего изменения статус-кво в регионе.

США в связи с этим занялись расширением сотрудничества с армией Японии и увеличили число совместных операций для подготовки к возможному конфликту с Китаем, рассказал в начале января генерал-лейтенант Джеймс Бирман, командующий Третьим экспедиционным корпусом морской пехоты США (дислоцирован на Окинаве). Он указал, что Вашингтон вместе с азиатскимаи союзниками действует по тому же принципу, что и в случае западных стран в конфликте России и Украины: обучение украинских военнослужащих, поставки вооружений и др. Financial Times указала, что это сравнение было «необычно откровенным».

В мае прошлого года The New York Times выяснила, что США вооружают Тайвань по примеру Украины, стремясь создать из острова подобие «дикобраза» — территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки». Американские чиновники негласно советуют Тайваню приобретать вооружение, которое подходит для ведения ассиметричных боевых действий — конфликта, в котором сравнительно малые вооруженные силы применяют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику, добавили собеседники газеты.