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Bloomberg узнал о возможной встрече Блинкена с главой МИД Китая в Мюнхене

Bloomberg: Блинкен может встретиться в Мюнхене с главой МИД Китая после инцидента с шаром
Энтони Блинкен и Ван И
Энтони Блинкен и Ван И (Фото: Andy Wong / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится с 17 по 19 февраля. Об этом со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщает агентство Bloomberg.

«Высокопоставленные дипломаты проведут первые переговоры лицом к лицу с тех пор, как шумиха вокруг китайского воздушного шара привела к новому росту напряженности между странами», — пишет агентство.

Встреча состоится при условии согласия обеих сторон, уточнили источники.

Двухдневный визит Блинкена в Китай должен был начаться в воскресенье, 5 февраля. В ходе него, говорили источники Financial Times, планировалась встреча госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако 3 февраля администрация США решила отложить визит главы американской дипломатии в Китай из-за ситуации с китайским шаром, пролетевшим над территорией США.

В Белом дома опасались, что визит Блинкена может подать «неверный сигнал». Вместе с тем, рассказал тогда Bloomberg один из чиновников, Вашингтон не хочет «раздувать ситуацию» полной отменой поездки.

МИД Китая сообщил, что замеченный над территорией США объект действительно является китайским, однако он предназначен для гражданских целей.

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