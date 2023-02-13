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FT сообщила о выводах Тайваня об устройстве запускаемых Китаем аэростатах

FT: Тайвань считает, что запускаемые Китаем аэростаты разработаны китайскими военными
Опрошенные FT тайваньские чиновники и информированные в вопросе источники сообщили, что Китай направляет в воздушные пространства других стран метеозонды, которые на деле были разработаны военными для разведовательных целей
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, однако их деятельность выходит за рамки обычных метеозондов, поскольку некоторые из них, вероятно, были разработаны военными КНР. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных тайваньских чиновников.

Как пишет газета, тайваньские правительственные чиновники указали, что китайские аэростаты, наблюдаемые в воздушном пространстве Тайваня, обычно летают на высоте около 20 тыс. футов (около 6 км), что намного ниже, чем высота, на которой был замечен аэростат над США.

«Тайвань за последние годы наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве. <...> [Однако] размеры и полезная нагрузка воздушных шаров выводят их за рамки обычных метеозондов, которым разрешено пересекать воздушное пространство других стран без предварительного разрешения», — говорится в материале издания.

По словам официальных лиц, занимающихся военными и разведывательными вопросами на Тайване, замеченные над островом аэростаты были разработаны специальным военным департаментом, подконтрольным Центральной военной комиссии Китая — высшим военным органом КНР. «Некоторые воздушные шары находятся на вооружении ВВС НОАК, а некоторые — в Ракетных войсках», — сказал один из чиновников.

Информированные в вопросе источники на Тайване и в неназванной стране-союзницы США уточнили FT, что китайские воздушные шары собирают атмосферные данные для использования при наведении ракетных систем. «Все виды атмосферных особенностей, таких как давление и плотность воздуха в данный момент, могут повлиять на точность ракеты после входа в атмосферу», — пояснил газете помощник директора Global China Hub Китч Ляо.

4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном, в двух десятках километров от побережья штата Северная Каролина, китайский аэростат. В Пентагоне сочли, что китайские власти использовали летательный аппарат для слежки за стратегическими объектами. В то же время Пекин настаивал, что аппарат занимался метеорологическими исследованиями и попал в воздушное пространство США случайно. После уничтожения аэростата МИД Китая выразил протест против применения силы в отношении «гражданских беспилотных дирижаблей» и сообщил о праве на любую необходимую реакцию.

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После инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай, а в последующие дни над территорией США и Канады были сбиты еще несколько аэростатов, однако их принадлежность не раскрывалась. Последний аэростат был сбит ВВС США 13 февраля над озером Гурон на границе с Канадой. В Пентагоне после этого заявили, что объект летел над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
аэростат Китай США Тайвань
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