Китай приостановил некоторые проекты с США из-за визита Пелоси на Тайвань

Пекин отменил рабочую встречу представителей военных министерств КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, об уголовно-правовой помощи, о борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничестве в области контроля за наркотиками. Кроме того, Китай отменил переговоры на уровне региональных военных командований КНР и США.

Кроме того, Китай пообещал ввести санкции против Пэлоси и ее родственников.

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