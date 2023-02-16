Байден отказался извиняться за уничтожение китайского аэростата над США

Байден отказался извиняться перед КНР за уничтожение китайского аэростата над США

Президент США рассчитывает в ближайшее время поговорить с главой КНР. По словам Байдена, инциденты с воздушными шарами показали важность поддержания контактов между странами

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что не будет извиняться перед КНР за решение сбить китайский аэростат. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, передает CNN.

«Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не ищем новой холодной войны. Но я не извинюсь», — сказал он.

При этом Байден рассчитывает в ближайшее время поговорить о сбитом воздушном шаре с главой КНР Си Цзиньпином. Когда может состояться их встреча, он не уточнил.

По мнению Байдена, недавние инциденты с аэростатами подчеркивают важность «поддержания открытых линий связи между нашими дипломатами и военными».

Относительно самих аэростатов президент США сказал, что нет данных, указывающих на то, что они были связаны с разведывательной программой Китая — скорее всего, аэростаты принадлежали частным компаниям.

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