Байден отказался извиняться за уничтожение китайского аэростата над США
Президент США Джо Байден заявил, что не будет извиняться перед КНР за решение сбить китайский аэростат. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, передает CNN.
«Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не ищем новой холодной войны. Но я не извинюсь», — сказал он.
При этом Байден рассчитывает в ближайшее время поговорить о сбитом воздушном шаре с главой КНР Си Цзиньпином. Когда может состояться их встреча, он не уточнил.
По мнению Байдена, недавние инциденты с аэростатами подчеркивают важность «поддержания открытых линий связи между нашими дипломатами и военными».
Относительно самих аэростатов президент США сказал, что нет данных, указывающих на то, что они были связаны с разведывательной программой Китая — скорее всего, аэростаты принадлежали частным компаниям.
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