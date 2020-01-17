Мишустин после встречи с Медведевым назвал главную задачу нового кабмина

Михаил Мишустин (слева) и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин после встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым назвал главную задачу нового правительства, передает «РИА Новости». Кабмин должен сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию, указал он.

Мишустин поблагодарил Медведева за совместную работу. «Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично», — заявил премьер.

Встреча Медведева и Мишустина тет-а-тет прошла 17 января и продлилась более часа.

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