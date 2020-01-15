Михаил Мишустин возглавит новое правительство

Будущее правительство Мишустина исключили из политических дискуссий на фоне транзита власти, считают политологи. Это даст возможность сконцентрироваться на нацпроектах, от результатов которых будет зависеть срок работы кабинета

Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Иван Секретарев / AP)

В среду, 15 января, после послания президента Федеральному собранию возглавлявший правительство последние семь лет Дмитрий Медведев сообщил об отставке своего кабинета. Вечером президент Владимир Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Почему правительство ушло в отставку

Медведев связал свое заявление об отставке с анонсированными президентом изменениями в Конституции: «Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого».

Путин выразил «удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты». «Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме», — сказал он на встрече с министрами. По словам источника в аппарате правительства, кандидатура нового премьер-министра на встрече президента с кабмином не была названа.