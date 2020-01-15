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Отставка правительства Медведева ,  
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Михаил Мишустин возглавит новое правительство

В чем причины отставки кабинета Дмитрия Медведева
Будущее правительство Мишустина исключили из политических дискуссий на фоне транзита власти, считают политологи. Это даст возможность сконцентрироваться на нацпроектах, от результатов которых будет зависеть срок работы кабинета
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Иван Секретарев / AP)

В среду, 15 января, после послания президента Федеральному собранию возглавлявший правительство последние семь лет Дмитрий Медведев сообщил об отставке своего кабинета. Вечером президент Владимир Путин предложил на пост премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Почему правительство ушло в отставку

Медведев связал свое заявление об отставке с анонсированными президентом изменениями в Конституции: «Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого».

Путин выразил «удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты». «Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме», — сказал он на встрече с министрами. По словам источника в аппарате правительства, кандидатура нового премьер-министра на встрече президента с кабмином не была названа.

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Отставка кабмина может свидетельствовать о неудовлетворенности президента показателями экономического развития, говорит политолог Константин Калачев. Эти показатели важны, так как грядущий трансфер власти, который президент фактически анонсировал, надо проводить на подъеме, а не спаде. «После пенсионной реформы правительство Медведева оказалось весьма непопулярным, и его отставку можно объяснить желанием увести негатив от президента», — сказал он. Решение об отставке выглядит так, что правительство в нынешнем составе признает невозможность взять на себя ответственность за реализацию амбициозных и ресурсозатратных социальных поручений президента, добавил политолог Александр Пожалов.

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Что значит новая должность для Медведева

После отставки премьеру было предложено перейти на специально созданную должность — заместителя Путина в Совете безопасности. Президент сказал, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны. «Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории», — добавил Путин. Источник в Кремле сказал РБК, что вопрос о том, останется ли Медведев председателем «Единой России», «пока не обговаривался».

Перевод Медведева в Совбез пока выглядит как его увод из публичного поля ответственности за ошибки исполнительной власти, считает Пожалов. Пока он продолжает занимать пост председателя «Единой России», его переход на новую должность не выглядит понижением. «Наоборот, не отвечая за ошибки правительства, ему может быть легче готовить «Единую Россию» к думским выборам в качестве лидера партии власти», — уточнил политолог.

Уход премьера — это понижение, но не критическое, уверен политолог Калачев. Премьер не ассоциировался у россиян с подъемом и прогрессом, поэтому и ушел, пояснил он. «Нужен был человек, в которого поверят инвесторы, который сможет добиться эффективного использования каждого бюджетного рубля, реанимировать нацпроекты и тему экономического роста».

Почему выбрали кандидатуру Мишустина

Сменив премьера, Путин максимально деполитизировал работу правительства — теперь никто не будет рассматривать кабинет министров в контексте транзита власти, считает политолог Дмитрий Бадовский. Правительство выводится из контура политических дискуссий, кабинет становится максимально менеджерским, технократическим, добавляет он.

Мишустина-премьера трудно рассматривать как политического кандидата в преемники, что должно избавить его и правительство от внутриэлитных и политических контркампаний, согласен Пожалов. Он проводит аналогии с премьерством Виктора Зубкова накануне «транзитных» президентских выборов 2008 года».

По словам Бадовского, Мишустин за последние годы показал себя как человек эффективный в плане сбора денег, а сейчас должен показать эффективность в том, «как деньги потратить». Кабинет должен отстроить работу по реализации нацпроектов, от этого и будет зависеть срок пребывания Мишустина в должности премьера, считает политолог.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (Станкин) по специальности «системы автоматизированного проектирования» с присвоением квалификации «инженер-системотехник».

До 1995 года был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 1999 года по март 2004-го был замминистра по налогам и сборам.

До 2006 года — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

С января 2007 года по март 2008-го работал руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

С 2008 по 2010 год — президент UFG Capital Partners и научный руководитель Института экономики недвижимости ВШЭ.

С апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Наталья Галимова, Юлия Старостина
Теги: правительство, отставка, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Михаил Мишустин
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