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Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное

На выступлении в Государственной думе Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой описал основные направления работы будущего правительства
Михаил Мишустин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Мишустин начал с того, что поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в ходе послания Федеральному собранию дают нацпроектам «еще более глубокий смысл» и связывают их в единую системную программу. Он подчеркнул, что ресурсы на реализацию задач послания у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности. 

Выступление Мишустина оказалось разделено на две части: программную речь и ответы на вопросы депутатов.

Программная речь и задачи правительства

В число задач кабинета министров Мишустин включил:

  • Заботу о семье и детях. «На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни», — сказал он. Необходимо, в частности, выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы семьи могли вовремя получить все полагающиеся им выплаты;
     
  • Повышение качества управления. «Люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, но пока это происходит далеко не везде. Нужно еще раз проанализировать ситуацию, и здесь важнейший вопрос — это новое качество управления», — сказал он.
     
  • Повышение благосостояния граждан. Для этого необходимо принять ряд законопроектов о защите капиталовложения граждан, создать новые рабочие места для граждан.
     
  • Улучшение ситуации в предпринимательстве. Для этого необходимо восстановить утраченное доверие между бизнесом и властью, считает кандидат в премьеры. «Я сейчас скажу перед моими товарищами из бизнес-объединений: чтобы дальше развиваться, нужно вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки, излишнее давление. Если оно есть, нужно понять — какое».
     
  • Эффективное использование ресурсов, имеющихся в распоряжении правительства, расстановка приоритетов в расходах бюджета и поиск новых средств на реализацию национальных целей. «Для того чтобы достичь названных целей [работы правительства в социально-экономической сфере], нам, конечно, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств», — сказал он. Для этого правительство должно сохранять инфляцию не выше 4%.
     
  • Стимулирование цифровизации реального сектора экономики. Совершить прорыв в цифровизации реального сектора правительство должно за счет нацпроекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных разработок.
     
  • Дальнейший рост аграрного сектора. «За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере, практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции».
     
  • Развитие транспорта, прежде всего автодорог. Это должно снять «инфраструктурные ограничения», которые стоят на пути развития регионов и страны в целом. На это можно направить средства из Фонда национального благосостояния, считает Мишустин.
     
  • В ближайшее время властям по поручению президента предстоит запустить новый инвестиционный цикл, напомнил он. «Для этого в ближайшее время нужно принять пакет законопроектов о защите поощрений капиталовложения. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные меры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности», — заметил Мишустин.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — заверил он парламентариев. Всю работу они будут вести в сотрудничестве с депутатами Госдумы.

Ответы на вопросы депутатов

После завершения программной речи вопросы премьеру начали задавать депутаты. В ходе диалога Мишустин также раскрыл часть планов на посту премьера.

  • Мишустин негативно оценил инициативу депутатов о списании всех кредитных долгов россиян. «Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно деньги потеряют те, кто совсем не виноват. Вообще плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик», — сказал Мишустин, на момент заседания еще остающийся исполняющим обязанности главы ФНС. В то же время он предложил вместе с Центробанком обратить большее внимание на работу микрофинансовых организаций.
     
  • Расходы на реализацию новых социальных гарантий, в том числе повышение маткапитала и выплаты малообеспеченным семьям с детьми, Мишустин оценил в 450 млрд руб. только в этом году и 4 трлн руб. до 2024 года. «Сегодня провел все консультации с министром финансов. Все средства есть», — сказал он. Расходовать их правительство планирует без урона для действующих обязательств федерального и региональных бюджетов. Средства в рамках бюджета будут перераспределены.
Авторы: Артём Губенко, Елизавета Антонова, Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, программа
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