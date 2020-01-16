Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное

На выступлении в Государственной думе Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой описал основные направления работы будущего правительства

Михаил Мишустин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Мишустин начал с того, что поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в ходе послания Федеральному собранию дают нацпроектам «еще более глубокий смысл» и связывают их в единую системную программу. Он подчеркнул, что ресурсы на реализацию задач послания у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности.

Выступление Мишустина оказалось разделено на две части: программную речь и ответы на вопросы депутатов.

Программная речь и задачи правительства

В число задач кабинета министров Мишустин включил: