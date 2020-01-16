Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу. Трансляцию ведет телеканал РБК.
Мишустин начал с того, что поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в ходе послания Федеральному собранию дают нацпроектам «еще более глубокий смысл» и связывают их в единую системную программу. Он подчеркнул, что ресурсы на реализацию задач послания у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности.
Выступление Мишустина оказалось разделено на две части: программную речь и ответы на вопросы депутатов.
Программная речь и задачи правительства
В число задач кабинета министров Мишустин включил:
- Заботу о семье и детях. «На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни», — сказал он. Необходимо, в частности, выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы семьи могли вовремя получить все полагающиеся им выплаты;
- Повышение качества управления. «Люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, но пока это происходит далеко не везде. Нужно еще раз проанализировать ситуацию, и здесь важнейший вопрос — это новое качество управления», — сказал он.
- Повышение благосостояния граждан. Для этого необходимо принять ряд законопроектов о защите капиталовложения граждан, создать новые рабочие места для граждан.
- Улучшение ситуации в предпринимательстве. Для этого необходимо восстановить утраченное доверие между бизнесом и властью, считает кандидат в премьеры. «Я сейчас скажу перед моими товарищами из бизнес-объединений: чтобы дальше развиваться, нужно вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки, излишнее давление. Если оно есть, нужно понять — какое».
- Эффективное использование ресурсов, имеющихся в распоряжении правительства, расстановка приоритетов в расходах бюджета и поиск новых средств на реализацию национальных целей. «Для того чтобы достичь названных целей [работы правительства в социально-экономической сфере], нам, конечно, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств», — сказал он. Для этого правительство должно сохранять инфляцию не выше 4%.
- Стимулирование цифровизации реального сектора экономики. Совершить прорыв в цифровизации реального сектора правительство должно за счет нацпроекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных разработок.
- Дальнейший рост аграрного сектора. «За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере, практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции».
- Развитие транспорта, прежде всего автодорог. Это должно снять «инфраструктурные ограничения», которые стоят на пути развития регионов и страны в целом. На это можно направить средства из Фонда национального благосостояния, считает Мишустин.
- В ближайшее время властям по поручению президента предстоит запустить новый инвестиционный цикл, напомнил он. «Для этого в ближайшее время нужно принять пакет законопроектов о защите поощрений капиталовложения. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные меры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности», — заметил Мишустин.