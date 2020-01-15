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Медведев объяснил решение об отставке правительства

Правительство России должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи президента с кабинетом министров. Его слова передает ТАСС. Путин выступил с инициативой о конституционных изменениях во время послания Федеральному собранию 15 января.

Эти преобразования «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», пояснил Медведев.

Медведев объявил об уходе правительства в отставку
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15 января во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин предложил провести ряд конституционных изменений, затрагивающих политическую систему государства.

В частности, президент предложил закрепить в Конституции роль Госсовета и изменить роль парламента. Путин пояснил, что Госдума должна получить право утверждать кандидатуру премьер-министра, а также всех вице-премьеров и министров. Сейчас президент получает согласие нижней палаты на назначение премьера, после чего сам утверждает кандидатов на эти позиции.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
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Путин также предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента и на высшие государственные должности. Так, согласно инициативе главы государства, кандидат на президентский пост должен проживать на территории России не менее 25 лет. Срок пребывания на посту президента не должен превышать двух сроков подряд, отметил Путин.

После рабочей встречи с Путиным по итогам послания Медведев объявил об уходе правительства в отставку. В ответ президент попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Он также отметил, что вскоре планируется ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности, занять которую мог бы Медведев.

Теги: отставка, Дмитрий Медведев, Правительство РФ
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