Медведев объяснил решение об отставке правительства

Правительство России должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи президента с кабинетом министров. Его слова передает ТАСС. Путин выступил с инициативой о конституционных изменениях во время послания Федеральному собранию 15 января.

Эти преобразования «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», пояснил Медведев.

15 января во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин предложил провести ряд конституционных изменений, затрагивающих политическую систему государства.

В частности, президент предложил закрепить в Конституции роль Госсовета и изменить роль парламента. Путин пояснил, что Госдума должна получить право утверждать кандидатуру премьер-министра, а также всех вице-премьеров и министров. Сейчас президент получает согласие нижней палаты на назначение премьера, после чего сам утверждает кандидатов на эти позиции.