Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Одновременно на сайте Кремля опубликовали указ, в соответствии с которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности, этот пост получил теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев.
Он пожелал успехов следующему составу правительства и выразил уверенность в том, что они справятся с реализаций задач, которые Путин огласил в послании к Федеральному собранию.