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Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

Указ главы государства уже вступил в силу, параллельно бывшего премьера Дмитрия Медведева назначили на новую должность в Совете безопасности
Михаил Мишустин (Фото: Новодережкин Антон / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Одновременно на сайте Кремля опубликовали указ, в соответствии с которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности, этот пост получил теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев.

Он пожелал успехов следующему составу правительства и выразил уверенность в том, что они справятся с реализаций задач, которые Путин огласил в послании к Федеральному собранию.

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Накануне, 15 января, Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин предложил ряд внести в Конституцию ряд поправок, в частности, закрепив в ней статус Госсовета и дав Думе полномочия утверждать, а не только согласовывать, председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное
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На пост главы правительства Путин выдвинул руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, еще 41 воздержались от голосования, против не выступил никто.

В ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин представил свою программу, к задачам кабмина он отнес заботу о семье и детях, повышение качества управления, рост благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве и эффективное использование ресурсов, которые есть у правительства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Михаил Мишустин
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