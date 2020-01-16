Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

Накануне, 15 января, Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин предложил ряд внести в Конституцию ряд поправок, в частности, закрепив в ней статус Госсовета и дав Думе полномочия утверждать, а не только согласовывать, председателя правительства, вице-премьеров и министров.

На пост главы правительства Путин выдвинул руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, еще 41 воздержались от голосования, против не выступил никто.

В ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин представил свою программу, к задачам кабмина он отнес заботу о семье и детях, повышение качества управления, рост благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве и эффективное использование ресурсов, которые есть у правительства.