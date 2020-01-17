Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

Экс-премьер Дмитрий Медведев и его преемник Михаил Мишустин провели встречу один на один, которая продолжалась более часа, передает «РИА Новости». После этого у них состоялось общение со всеми бывшими членами кабмина.

На встрече с ушедшим в отставку правительством Мишустин заявил, что главной задачей кабинета министров на данный момент является исполнение положений, которые президент страны Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному собранию.

Медведев в свою очередь пожелала новому премьеру, «максимальных успехов в достижении поставленных целей». Он отметил, что работа правительства требует максимальной отдачи и всегда очень критично оценивается людьми.

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию. Президент выдвинул на пост главы кабмина руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, кандидатуру которого поддержали 383 депутата. Указ о назначении Мишустина вступил в силу 16 января.