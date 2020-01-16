Путин назначил Медведева на новую должность

«Мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — заявил Медведев.

Путин, в свою очередь, сказал, что специально для Медведева создаст новую должность — заместителя главы Совета безопасности, поручив ему заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов», — пояснил Путин.

Председателем Совета безопасности является президент России, в качестве постоянных членов в него входят руководитель президентской администрации, глава правительства, секретарь Совбеза, спикер Госдумы и председатель Совета Федерации, а также директора ФСБ и СВР и министры обороны, внутренних и иностранных дел и специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.