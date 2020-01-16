Путин назначил Медведева на новую должность
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства страны. Другим указом Путин назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
О своем решении уйти в отставку Медведев объявил 15 января на встрече президента с членами правительства. Свой шаг он объяснил желанием дать президенту реализовать предложения по реформе политической системы страны, о которых Путин заявил в своем послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил пойти навстречу желанию парламента «взять на себя большую ответственность за формирование правительства» и дать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров.