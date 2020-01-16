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Путин назначил Медведева на новую должность

Освобожденный от исполнения обязанностей главы правительства Дмитрий Медведев назначен заместителем Владимира Путина в Совете безопасности страны
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства страны. Другим указом Путин назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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О своем решении уйти в отставку Медведев объявил 15 января на встрече президента с членами правительства. Свой шаг он объяснил желанием дать президенту реализовать предложения по реформе политической системы страны, о которых Путин заявил в своем послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил пойти навстречу желанию парламента «взять на себя большую ответственность за формирование правительства» и дать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров.

«Мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — заявил Медведев.

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
Политика

Путин, в свою очередь, сказал, что специально для Медведева создаст новую должность — заместителя главы Совета безопасности, поручив ему заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов», — пояснил Путин.

Председателем Совета безопасности является президент России, в качестве постоянных членов в него входят руководитель президентской администрации, глава правительства, секретарь Совбеза, спикер Госдумы и председатель Совета Федерации, а также директора ФСБ и СВР и министры обороны, внутренних и иностранных дел и специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Автор: Евгений Калюков
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