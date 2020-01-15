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Отставка правительства Медведева ,  
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Медведев объявил об уходе правительства в отставку

Свое решение Дмитрий Медведев объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать предложения, внесенные тем в рамках послания Федеральному собранию
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / Reuters)

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его положений». В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — объяснил Медведев свое решение уйти в отставку на встрече Путина с членами кабмина.

В соответствии со ст. 117 Конституции правительство может подать в отставку. В случае отставки правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства.

Президент поблагодарил всех членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

«Мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас», — сказал президент.

В соответствии со ст. 111 Конституции России президент страны после отставки правительства должен в течение не более чем двух недель внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабмина.

Дмитрий Медведев первый раз был назначен главой правительства России 8 мая 2012 года. До этого он в течение четырех лет (с 7 мая 2008 года) занимал пост президента России, а перед этим был первым вице-премьером (в 2005–2008 годах) и руководителем администрации президента (2003–2005 годы). После переизбрания Путина президентом России в 2018 году правительство Медведева сложило свои полномочия, однако уже 8 мая он вновь был назначен главой кабмина.

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В своем послании к Федеральному собранию Путин 15 января заявил о намерении пойти навстречу желанию парламента «взять на себя большую ответственность за формирование правительства».

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — сказал Путин.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, правительство
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