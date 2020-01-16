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Политика ,  
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Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж

Государственная дума дала согласие на назначение Михаила Мишустина, предложенного президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра после того, как 15 января правительство ушло в отставку. За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, голосов «против» не было. Как проходило заседание — в фоторепортаже РБК
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и Михаил Мишустин
Фото: Russian State Duma / Global Look Press
Вячеслав Володин, Михаил Мишустин и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: Russian State Duma / Global Look Press
Слева направо: полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, полпред президента в Госдуме Гарри Минх, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Михаил Мишустин и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Слева направо: вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикеры Госдумы Игорь Лебедев, Ирина Яровая и Петр Толстой
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Полномочный представитель президента в Государственной думе Гарри Минх
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
За утверждение кандидатуры Мишустина проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мишустин выступил в Госдуме, где ответил на вопросы парламентариев, а также рассказал​ о причинах задержки исполнения нацпроектов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Впервые в современной истории России ни один депутат не выступил против кандидатуры премьер-министра
Теги: мультимедиа, Михаил Мишустин, Госдума
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Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
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